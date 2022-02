У фигуристов из ОКР могут отобрать золото из-за допинга, им до сих пор не вручили медали

У сборной Олимпийского комитета России могут отобрать золото в фигурном катании, которое она выиграла в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Причиной может стать хорошо известный россиянам допинг, из-за которого они и выступают без флага и гимна своей страны.

В среду, 9 февраля, авторитетное издание Inside the Games вышло с материалом под названием Россия снова в центре допинговых секретов, поэтому церемония вручения наград в Пекине-2022 отложена. В нем говорится, что из-за сомнений в положительном допинг-тесте у российских фигуристов Международный олимпийский комитет решил отложить церемонию вручения медалей в командном турнире.

Церемония вручения наград среди команд в фигурном катании должна была состояться еще в понедельник, 7 февраля. Но за два часа до ее начала ее перенесли на вторник, а затем вообще на неопределенный срок.

Официально в МОК и Международном союзе конькобежцев (ISU) сообщили, что россияне до сих пор не получили свои золотые медали из-за юридических вопросов. Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заверил, что церемония вручения наград должна состояться до конца Олимпиады-2022. Но никто не дает гарантов, что на ней будут присутствовать представители ОКР.

Совпадение или все же причина в допинге, но в среду четверо участвовавших в командном турнире российских фигуристов не вышли на лед на тренировку. Акцент на этом сделала американская журналистка Кристин Бреннан.

Речь идет о Камиле Валиевой, Марке Кондратюке, Анастасии Мишиной и Александре Галлямове. На тренировку вышла танцевальная пара Виктория Синицына – Никита Кацалапов.

Бреннан, в частности, в Twitter со ссылкой на собственные источники, намекнула на допинг у Кондратюка.

What interests one of my sources is the question of why Russia’s Mark Kondratiuk wasn’t at practice today. He skates in the men’s long program tomorrow. The others could logically skip practice with their events coming later in the Games.

— Christine Brennan (@cbrennansports) February 9, 2022