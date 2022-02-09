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Факты / Спорт

У фигуристов из ОКР могут отобрать золото из-за допинга, им до сих пор не вручили медали

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
команда ОКР з фігурного катання

У сборной Олимпийского комитета России могут отобрать золото в фигурном катании, которое она выиграла в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Причиной может стать хорошо известный россиянам допинг, из-за которого они и выступают без флага и гимна своей страны.

В среду, 9 февраля, авторитетное издание Inside the Games вышло с материалом под названием Россия снова в центре допинговых секретов, поэтому церемония вручения наград в Пекине-2022 отложена. В нем говорится, что из-за сомнений в положительном допинг-тесте у российских фигуристов Международный олимпийский комитет решил отложить церемонию вручения медалей в командном турнире.

Церемония вручения наград среди команд в фигурном катании должна была состояться еще в понедельник, 7 февраля. Но за два часа до ее начала ее перенесли на вторник, а затем вообще на неопределенный срок.

Официально в МОК и Международном союзе конькобежцев (ISU) сообщили, что россияне до сих пор не получили свои золотые медали из-за юридических вопросов. Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заверил, что церемония вручения наград должна состояться до конца Олимпиады-2022. Но никто не дает гарантов, что на ней будут присутствовать представители ОКР.

Совпадение или все же причина в допинге, но в среду четверо участвовавших в командном турнире российских фигуристов не вышли на лед на тренировку. Акцент на этом сделала американская журналистка Кристин Бреннан.

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Речь идет о Камиле Валиевой, Марке Кондратюке, Анастасии Мишиной и Александре Галлямове. На тренировку вышла танцевальная пара Виктория Синицына – Никита Кацалапов.

Бреннан, в частности, в Twitter со ссылкой на собственные источники, намекнула на допинг у Кондратюка.

— Одного из моих источников интересует, почему россиянин Марк Кондратюк не вышел сегодня на тренировку. Завтра он должен выступать с произвольной программой. Другие, по логике, могут пропустить тренировки, учитывая, что их соревнования на Олимпиаде состоятся позже, — написала она.

В команде ОКР по фигурному катанию журналистам отсутствие некоторых фигуристов объяснили тем, что у них выходной.

— Ничего не знаю, кроме того, что обе мои пары сегодня не выходили на лед, потому что у них выходной. Это было запланировано. Остальное нужно узнавать в официальных источниках, — сказала тренер команды ОКР по фигурному катанию Тамара Москвина.

Однако Москвина говорила о паре своих подопечных, а именно Мишиной и Галямове. Другая наставница по фигурному катанию Этери Тутберидзе на фоне ситуации с допинг-тестами вообще не явилась на тренировку.

Спустя некоторое время тренер Кондратюка Светлана Соколовская заявила, что ее подопечный тоже получил выходной.

Серебро в командном турнире по фигурному катанию завоевала сборная США, а бронза в Японии. В случае дисквалификации ОКР чемпионами в этой дисциплине станут американцы, серебро достанется японцам, а бронза — Канаде.

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Источник: Inside the Games

Фото: Getty Images

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