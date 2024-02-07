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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В финале Кубка Азии-2023 сыграют действующий чемпион и сенсация турнира

збірна Йорданії
Фото: Getty Images

В финале Кубка Азии-2023 по футболу сыграют команда Иордании и действующий чемпион турнира Катар.

Иордания — Южная Корея — 2:0

В матчах полуфинала, которые состоялись 6 и 7 февраля, Иордания сенсационно обыграла одного из главных фаворитов Кубка Азии, национальную сборную Южной Кореи со счетом 2:0.

Воины Теджу стремились получить свой первый Кубок Азии с 1960 года, но несмотря на доминирование во владении мячом, Сон Хын Мину и компании не удалось нанести ни одного удара в створ ворот. Тогда как соперник дважды праздновал после голов Язана Аль-Наимата и Мусы Аль-Тамари.

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— Я не знаю, что сказать, на самом деле. Мне очень жаль. У Иордании удивительное путешествие на этом турнире. Они это заслужили, они боролись до конца. Для нас это был очень неудачный вечер, — прокомментировал поражение корейцев капитан сборной Сон Хын Мин.

Иран — Катар — 2:3

Другой матч завершился победой Катара над командой Ирана со счетом 3:2.

Прошло чуть больше года с тех пор, как Катар проиграл все три матча на ЧМ-2022 в родных стенах, что стало худшим показателем для страны-хозяйки Мундиаля за всю историю.

Однако, на этот раз катарцы настроены второй раз в своей истории взять трофей Кубка Азии, особенно после напряженной борьбы на стадионе Аль-Тумама против иранцев.

Счет в матче открыл иранец Сердар Азмун на четвертой минуте, но вскоре Катар сравнял после удара Джассема Габера. Впоследствии хозяева турнира повели в счете после гола Акрама Афифа, но после перерыва Иран сравнял, реализовав пенальти.

Героем встречи стал катарский форвард Альмоез Али, который за восемь минут до конца матча поставил финальную точку в счете в пользу действующих чемпионов и поставил крест на попытке Ирана получить первый титул чемпиона Азии с 1976 года.

Финальный матч Кубка Азии по футболу между Иорданией и Катаром состоится 10 февраля в катарском городе Лусаил на одноименном стадионе.

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В финале Кубка Азии-2023 сыграют действующий чемпион и сенсация турнира

Сборная Катара, Йорданія, Кубок Азии, Футбол
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