Определились финалисты Кубка африканских наций-2023 — когда игра
На Кубке африканских наций-2023 определилась финалисты турнира по итогам полуфинальных матчей.
В финальном матче турнира встретятся трехкратные обладатели трофея Нигерия и хозяева турнира Кот-д’Ивуар.
Нигерия — ЮАР — 1:1 (пен. 4:2)
В матче полуфинала Нигерия обыграла Южно-Африканскую Республику после серии пенальти. Основное время матча завершилось ничьей со счетом 1:1, а одиннадцатиметровые удары лучше пробивали нигерийцы — 4:2.
В финал команда Нигерии вышла впервые с 2013 года, когда стала чемпионом.
Кот-д’Ивуар — ДР Конго — 1:0
Результат другого полуфинала определил единственный гол ивуарийца и форварда дортмундской Боруссии Себастьена Алле, который он забил на 65-й минуте.
Хозяева КАН-2023 вышли в финал турнира впервые с 2015 года.
Финал Кубка африканских наций-2023 между сборными Нигерии и Кот-д’Ивуара состоится в воскресенье, 11 февраля. Стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по киевскому времени.
Днем ранее, в субботу, 10 февраля, в матче за третье место сойдутся ЮАР и ДР Конго. Игра также начнется в 22.00 по киевскому времени.