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Определились финалисты Кубка африканских наций-2023 — когда игра

Збірна Нігерії
Фото: Getty Images

На Кубке африканских наций-2023 определилась финалисты турнира по итогам полуфинальных матчей.

В финальном матче турнира встретятся трехкратные обладатели трофея Нигерия и хозяева турнира Кот-д’Ивуар.

Нигерия — ЮАР — 1:1 (пен. 4:2)

В матче полуфинала Нигерия обыграла Южно-Африканскую Республику после серии пенальти. Основное время матча завершилось ничьей со счетом 1:1, а одиннадцатиметровые удары лучше пробивали нигерийцы — 4:2.

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В финал команда Нигерии вышла впервые с 2013 года, когда стала чемпионом.

Кот-д’Ивуар — ДР Конго — 1:0

Результат другого полуфинала определил единственный гол ивуарийца и форварда дортмундской Боруссии Себастьена Алле, который он забил на 65-й минуте.

Хозяева КАН-2023 вышли в финал турнира впервые с 2015 года.

Финал Кубка африканских наций-2023 между сборными Нигерии и Кот-д’Ивуара состоится в воскресенье, 11 февраля. Стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по киевскому времени.

Днем ранее, в субботу, 10 февраля, в матче за третье место сойдутся ЮАР и ДР Конго. Игра также начнется в 22.00 по киевскому времени.

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Сборная Нигерии, Кот-д'Івуар, Кубок Африки, Футбол
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