Сын Андрея Шевченко подал документы на получение гражданства Украины — СМИ

Кристиан Шевченко, сын президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, намерен получить украинское гражданство.

Об этом сообщило издание Sport.ua, утверждая, что Кристиан уже подал соответствующие документы на получение статуса гражданина Украины.

Ранее Андрей Шевченко говорил, что его сын будет играть за Украину, если будет соответствовать уровню национальной команды. В одном из интервью он говорил, что Кристиан может играть кроме Украины еще за США или Англию.

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Что известно о Кристиане Шевченко

Сын нового главы УАФ Кристиан родился в Лондоне в 2006 году.

Он был в системе лондонского Челси, но с марта 2023 года играет за юношескую команду другого английского клуба — Уотфорд, с которым подписал контракт на два года.

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17-летний Кристиан Шевченко выступает на позиции центрального нападающего в команде Уотфорда U-18.

Недавно Шевченко рассказал, что общается с детьми и женой на двух языках, а его старший сын Джордан изучает украинский язык и историю в Йельском университете.

Источник: Sport.ua

Фото: Андрей Шевченко

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