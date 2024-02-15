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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Шахтер вырвал ничью на последних минутах матча с Марселем в Лиге Европы

ФК Шахтар
Фото: Getty Images

Шахтер сыграл вничью с французским Олимпик Марселем в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Игра состоялась в Гамбурге на Фолькспаркштадион и завершилась со счетом 2:2.

Первый тайм встречи прошел с небольшим преимуществом горняков. Подопечные Марино Пушича имели несколько возможностей для того, чтобы поразить ворота Марселя. Еще в начале матча Александр Зубков пробивал под перекладину, но с его ударом справился голкипера Пау Лопес.

Но больше всего запомнился инцидент на 27-й минуте с голом игрока Шахтера Эгиналду, который не засчитали. По сути это произошло из-за ошибки бельгийского арбитра Эрика Ламбрехтса. За секунду до того как мяч оказался в сетке ворот провансальцев рефери свистнул из-за фола на Александре Зубкове перед штрафной площадкой.

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Футболисты Шахтера пробовали апеллировать к решению Ламбрехтса, но получили лишь штрафной за фол на Зубкове. Штрафной удар после приняла на себя стенка.

В середине второго тайма команды обменялись голами. Сперва вперед вышел Марсель после гола Пьера-Эмерика Обамеянга, но уже через четыре минуты Николаю Матвиенко удалось сравнять, воспользовавшись отскоком от Жонатана Клосса.

Подопечные Дженнаро Гаттузо были близки к тому, чтобы вырвать победу в Гамбурге. На 90-й минуте Илиману Ндиайе под скидки от Обамеянга. Но Шахтер был не готов проигрывать эту встречу. Свою фамилию на табло все же записал Эгиналду, который головой замкнул подачу в штрафную от Зубкова.

Шахтер — Марсель — 2:2

  • Шахтер: Ризнык, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля (Гочолейшвили, 77), Степаненко (Назарина, 72), Судаков, Бондаренко (Траоре, 90+2), Эгиналду, Зубков, Сикан (Кевин, 77);
  • Марсель: Лопес, Мерлен, Балерди, Жиго, Клосс, Харит, Унаи, Кондогбия, Мумбанья (Мейте, 90+,2), Энрике (Ндиайе, 72), Обамеянг (Корреа, 90+2);
  • Голы: Матвиенко, 68 Ндиайе, 90 — Обамеянг, 64 Эгиналду, 90+3.

Ответный матч состоится через неделю 22 февраля на стадионе Велодром в Марселе. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в 1/8 финала Лиги Европы.

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Лига Европы, Марсель, Футбол, Шахтар
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