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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Сборная Украины вырвала победу у Испании на ЧМ-2024 по хоккею

Збірна України з хокею

Сборная Украины по хоккею одержала четвертую победу на чемпионате мира в дивизионе IB. В четвертом туре подопечные Дмитрия Христича переиграли команду Испании со счетом 6:1.

Испанцы стали первой командой на ЧМ-2024, которым удалось поразить ворота украинцев. Предыдущие матчи сине-желтые завершили сухими победами.

Украина обыграла Испанию на ЧМ-2024 по хоккею

Первый период матча Украина — Испания неожиданно для болельщиков прошел без забитых шайб. В то же время во втором периоде испанцы ошеломили сине-желтых, когда повели в счете. Автором результативного броска стал Гастон Гонсалес.

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Украинцы восстановили паритет во встрече до ухода на перерыв благодаря шайбе Даниила Трахта, который реализовал выход один на один.

Остальные голы сине-желтые реализовали в третьем периоде. Сборную Украины вывел вперед Станислав Садовиков, а затем Глеб Кривошапкин увеличил преимущество нашей команды.

До финальной сирены результативными бросками отметились также Виктор Захаров, а также Садовиков и Трахт, которые оформили дубли.

После сыгранных четырех туров украинцы продолжают возглавлять турнирную таблицу. По результату трех игр украинцы опережали литовцев лишь по дополнительным показателям. В четвертом туре команда Литвы встретится с Китаем.

В пятницу, 3 мая, сборная Украины по хоккею проведет заключительный матч на ЧМ-2024 против команды Литвы.

Дивизион ІВ является третьим по силе дивизионом мирового первенства. Для повышения в классе и выхода в дивизион IA сборной Украины нужно завершить турнир на первом месте.

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збірна України з хокею

Фото: IIHF

Сборная Украины, Хокей, Чемпионат мира
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