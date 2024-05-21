Легенда Реала объявил о завершении карьеры футболиста после Евро-2024

Футболист мадридского Реала и сборной Германии Тони Кроос решил завершить игровую карьеру после выступления с национальной командой на домашнем чемпионате Европы.

О решении 34-летнего полузащитника сообщил официальный сайт королевского клуба.

Тони Кроос завершает карьеру футболиста

— ФК Реал Мадрид объявляет, что Тони Кроос решил завершить карьеру профессионального футболиста после Евро-2024. Реал Мадрид хотел бы выразить свою благодарность и приверженность Тони Кроосу, игроку, который уже стал частью истории Реала и является одной из великих легенд нашего клуба и мирового футбола, — говорится в сообщении.

Таким образом, последним матчем для Крооса за сливочных станет финал Лиги чемпионов на стадионе Уэмбли против дортмундской Боруссии. Матч запланирован на 1 июня.

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О своем решении повесить бутсы на гвоздь Кроос также сообщил в социальных сетях, опубликовав обращение к фанатам.

— 17 июля 2014 года — день моей презентации в Реале, день, который изменил мою жизнь. Мою жизнь как футболиста, но особенно как человека. Это было начало новой главы в величайшем клубе мира. Спустя 10 лет, в конце сезона, эта глава подходит к завершению. Никогда не забуду то дерзкое успешное время, — написал немецкий хавбек.

Он поблагодарил всех, кто принял его “с открытым сердцем и доверился”. Также Кроос отметил: Но особенно я хотел бы поблагодарить вас, дорогие мадридцы, за вашу приверженность и любовь от первого дня до последнего.

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Напомним, в феврале Кроос объявил о своем решении вернуться в ряды сборной Германии накануне домашнего Евро-2024. По его словам, главный тренер сборной Юлиан Нагельсманн попросил его вернуться в состав Бундестим.

Кто такой Тони Кроос

Тони Кроос — немецкий футболист, который начал свою профессиональную карьеру в мюнхенской Баварии. Летом 2014 года он перешел в Реал за €25 млн.

За десять лет в Мадриде Кроос записал на свой счет 28 голов и 98 результативных передач в 463 матчах за королевский клуб.

Вместе со сливочными Кроос по четыре раза выигрывал чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Он также пять раз становился победителем Клубного чемпионата мира.

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