Анчелотти уходит из Реала: стороны достигли согласия о расторжении контракта — СМИ
Карло Анчелотти и мадридский Реал достигли договоренности относительно условий ухода итальянского специалиста с поста главного тренера команды.
Об этом сообщает издание The Athletic.
Карло Анчелотти покидает Реал
В конце апреля The Athletic сообщал, что Анчелотти покинет Реал и возглавит сборную Бразилии по футболу. Отмечалось, что королевский клуб согласовывает детали расторжения контракта с Анчелотти, действие которого завершается в 2026 году.
Но по обновленной информации журналистов, стороны устно согласовали условия. Ожидается, что официальное объявление о том, что Анчелотти покидает клуб состоится после Эль-Класико с Барселоной, которое состоится в воскресенье, 11 мая.
После этого Реал Мадрид должен решить, кто возглавит команду на клубном чемпионате мира. Основным претендентом на тренерское кресло в королевском клубе называют нынешнего наставника Байера Хаби Алонсо.
На посту главного тренера сборной Бразилии Анчелотти должен заменить Доривала Жуниора, которого отправили в отставку в марте 2025 года.
Напомним, Карло Анчелотти во второй раз возглавил Реал в 2021 году и выиграл два титула чемпионов Ла Лиги и два трофея Лиги чемпионов. Он также выигрывал со сливочными ЛЧ в 2014 году.
В текущем сезоне Лиги чемпионов мадридцы завершили выступления на стадии четвертьфинала, проиграв в двух матчах лондонскому Арсеналу. Также Реал проиграл финал Кубка Испании Барселоне, а в чемпионате Испании на четыре очка отстает от лидера Барселоны за четыре тура до завершения розыгрыша.
Напомним, в январе 2025 года Карло Анчелотти, комментируя слухи вокруг своего возможного ухода из Реала, сказал, что надеется остаться на Сантьяго Бернабеу еще на четыре года. Он называл это идеальным вариантом.