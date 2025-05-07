Лига чемпионов-2024/25: расписание, результаты матчей и сетка турнира

В Лиге чемпионов определился первый финалист турнира. В двухматчевом противостоянии путевку завоевал миланский Интер, который обыграл Барселону.
Для нерадзурри это седьмой финал Лиги чемпионов в истории. Трижды команда выигрывала трофей.
Вторым финалистом станет победитель двухматчевого противостояния между Арсеналом, за который выступает украинский футболист Александр Зинченко, и французским ПСЖ.
Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами матчей Лиги чемпионов-2024/25.
Финал Лиги чемпионов
Суббота, 31 мая, Мюнхен
|22:00
|Арсенал/ПСЖ
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|Интер
Расписание 1/2 финала Лиги чемпионов и результаты
Первый матч: вторник, 29 апреля
Первый матч: среда, 30 апреля
|22:00
|Барселона
|3:3
|Интер
Ответный матч: вторник, 6 мая
|22:00
|Интер
|4:3
|Барселона
Ответный матч: среда, 7 мая
Расписание 1/4 финала Лиги чемпионов и результаты
Первые матчи: вторник, 8 апреля
|22:00
|Арсенал
|3:0
|Реал Мадрид
|22:00
|Бавария
|1:2
|Интер
Первые матчи: среда, 9 апреля
|22:00
|Барселона
|4:0
|Боруссия Дортмунд
|22:00
|ПСЖ
|3:1
|Астон Вилла
Ответные матчи: вторник, 15 апреля
|22:00
|Боруссия Дортмунд
|3:1
|Барселона
|22:00
|Астон Вилла
|3:2
|ПСЖ
Ответные матчи: среда, 16 апреля
|22:00
|Реал Мадрид
|1:2
|Арсенал
|22:00
|Интер
|2:2
|Бавария
Расписание 1/8 финала Лиги чемпионов и результаты
Первые матчи: вторник, 4 марта
|19:45
|Брюгге
|1:3
|Астон Вилла
|22:00
|Боруссия Дортмунд
|1:1
|Лилль
|22:00
|ПСВ
|1:7
|Арсенал
|22:00
|Реал Мадрид
|2:1
|Атлетико Мадрид
Первые матчи: среда, 5 марта
|19:45
|Фейеноорд
|0:2
|Интер
|22:00
|Бенфика
|0:1
|Барселона
|22:00
|Бавария
|3:0
|Байер
|22:00
|ПСЖ
|0:1
|Ливерпуль
Ответные матчи: вторник, 11 марта
|19:45
|Барселона
|3:1
|Бенфика
|22:00
|Ливерпуль
|0:1 (пен. 1:4)
|ПСЖ
|22:00
|Байер
|0:2
|Бавария
|22:00
|Интер
|2:1
|Фейеноорд
Ответные матчи: среда, 12 марта
|19:45
|Лилль
|1:2
|Боруссия Дортмунд
|22:00
|Атлетико Мадрид
|1:0 (пен. 2:4)
|Реал Мадрид
|22:00
|Арсенал
|2:2
|ПСВ
|22:00
|Астон Вилла
|3:0
|Брюгге
Сетка Лиги чемпионов
В отличие от предыдущих сезонов, после обновленного формата полная сетка Лиги чемпионов известна уже на стадии 1/8 финала.
Фото: UEFA
Первые полуфиналы состоятся 29/30 апреля, ответные матчи — 6/7 мая 2025 года. Финал запланирован на 31 мая в Мюнхене на Альянц-Арене.
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