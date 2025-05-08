Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Лига Европы-2024/25: расписание и результаты матчей
В Лиге Европы определились финалисты турнира. В решающем матче сыграют представители английской Премьер-лиги — Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.
В Лиге Европы УЕФА 2024/25 приняли участие 76 команд, из которых 36 команд — были участники основного этапа турнира.
Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами матчей Лиги Европы сезона-2024/25.
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Финал Лиги Европы 2025
Среда, 21 мая. Бильбао, стадион Сан-Мамес
|22:00
|Тоттенхэм Хотспур
|_:_
|Манчестер Юнайтед
1/2 финала Лиги Европы: результаты
Первые матчи: четверг, 1 мая
|22:00
|Атлетик Більбао
|0:3
|Манчестер Юнайтед
|22:00
|Тоттенхэм Хотспур
|3:1
|Буде-Глимт
Ответные матчи: четверг, 8 мая
|22:00
|Манчестер Юнайтед
|4:1
|Атлетик Більбао
|22:00
|Буде-Глимт
|0:2
|Тоттенхэм Хотспур
1/4 финала Лиги Европы: результаты
Первые матчи: четверг, 10 апреля
|19:45
|Буде-Глимт
|2:0
|Лацио
|22:00
|Лион
|2:2
|Манчестер Юнайтед
|22:00
|Рейнджерс
|0:0
|Атлетик Бильбао
|22:00
|Тоттенхэм Хотспур
|1:1
|Айнтрахт
Ответные матчи: четверг, 17 апреля
|22:00
|Айнтрахт
|0:1
|Тоттенхэм Хотспур
|22:00
|Атлетик Бильбао
|2:0
|Рейнджерс
|22:00
|Лацио
|3:2
|Буде-Глимт
|22:00
|Манчестер Юнайтед
|5:4
|Лион
1/8 финала Лиги Европы: результаты
Первые матчи: четверг, 6 марта
|19:45
|Реал Сосьедад
|1:1
|Манчестер Юнайтед
|19:45
|АЗ Алкмаар
|1:0
|Тоттенхэм Хотспур
|19:45
|Фенербахче
|1:3
|Рейнджерс
|19:45
|ФКСБ
|1:3
|Лион
|22:00
|Аякс
|1:2
|Айнтрахт
|22:00
|Виктория Плзень
|1:2
|Лацио
|22:00
|Рома
|2:1
|Атлетик Бильбао
|22:00
|Буде-Глимт
|3:0
|Олимпиакос
Ответные матчи: четверг, 13 марта
|19:45
|Олимпиакос
|2:1
|Буде-Глимт
|19:45
|Айнтрахт
|4:1
|Аякс
|19:45
|Лацио
|1:1
|Виктория Плзень
|19:45
|Атлетик Бильбао
|3:1
|Рома
|22:00
|Манчестер Юнайтед
|4:1
|Реал Сосьедад
|22:00
|Лион
|4:0
|ФКСБ
|22:00
|Тоттенхэм Хотспур
|3:1
|АЗ Алкмаар
|22:00
|Рейнджерс
|1:2 (пен. 3:2)
|Фенербахче
Финальный матч Лиги Европы сезона-2024/25 состоится 21 мая 2025 года в Бильбао на стадионе Сан-Мамес, который вмещает 53 тыс. зрителей.
Действующим победителем турнира является итальянская Аталанта. Текущий сезон бергамаски провели в Лиге чемпионов и завершили выступления на стадии плей-офф, проиграв Брюгге.
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