Последние два матча во главе команды: Хаби Алонсо покидает Байер ради Реала

Главный тренер леверкузенского Байера Хаби Алонсо объявил, что покинет клуб после сезона-2024/25.

Об этом он заявил на пресс-конференции перед матчем против дортмундской Боруссии, который состоится 11 мая.

Хаби Алонсо возглавит Реал Мадрид

— Мы с клубом договорились, что это мои последние два матча во главе команды. Мы считаем, что настало правильное время уйти, и сегодня было правильное время, чтобы объявить об этом, — сказал он.

В чемпионате Германии Байеру осталось сыграть еще два матча — против Боруссии Дортмунд 11 мая и против Майнца 17 мая.

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По итогам текущего розыгрыша Бундеслиги Байер (68 очков) обеспечил себе серебряные медали чемпионата Германии. Чемпионство досрочно оформила Бавария, набрав 76 очков. Тройку лидеров замыкает Айнтрахт (56).

Как сообщает испанская газета Marca, 42-летний Алонсо возглавит мадридский Реал, сменив в тренерском кресле Карло Анчелотти.

Ожидается, что он подпишет с королевским клубом контракт на три года и начнет работу с командой после клубного чемпионата мира.

Издание пишет, что Анчелотти, скорее всего, покинет клуб сразу после завершения сезона, поэтому команда будет находиться на клубном ЧМ без главного тренера. По информации Marca, руководить командой на турнире будет директор по футболу Сантьяго Солари.

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