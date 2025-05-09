Вслед за Ковтуном: еще один украинский гимнаст сменил гражданство
Украинский гимнаст Пантелей Колодий сменил спортивное гражданство. Спортсмен хочет представлять Соединенные Штаты Америки.
О соответствующих изменениях сообщили на сайте Международной федерации спортивной гимнастики (FIG).
Колодий сменил гражданство
Исполнительный комитет FIG на своем заседании на Мальте, которое состоялось 7-8 мая, одобрил смену гражданства Пантелея Колодия.
Новоиспеченный американец сможет дебютировать за сборную США только через год — в мае 2026 года.
Ранее в январе Федерация гимнастики США сообщила об участии Колодия в отборочном турнире в американскую сборную Winter Cup.
Там он представлял университет Стэнфорда, но вынужден был пропустить его из-за отсутствия американского гражданства.
Что известно о Пантелее Колодие
Пантелею Колодию 23 года. Он родился в 2001 году на территории РФ. Колодий выступал за сборную Украины по спортивной гимнастике с 2022 года.
Он был участником чемпионата мира 2022 года, Евро-2022 и Универсиады. В сентябре 2023 года выступал за сборную Украины на Кубке мирового вызова в венгерском Сомбатгее.
Напомним, в январе 2025 года стало известно, что серебряный призер Олимпиады-2024 по гимнастике Илья Ковтун и его тренер Ирина Горбачева подали документы на получение гражданства Хорватии.
Фото: European Gymnastics