Вслед за Ковтуном: еще один украинский гимнаст сменил гражданство

Украинский гимнаст Пантелей Колодий сменил спортивное гражданство. Спортсмен хочет представлять Соединенные Штаты Америки.

О соответствующих изменениях сообщили на сайте Международной федерации спортивной гимнастики (FIG).

Колодий сменил гражданство

Исполнительный комитет FIG на своем заседании на Мальте, которое состоялось 7-8 мая, одобрил смену гражданства Пантелея Колодия.

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Новоиспеченный американец сможет дебютировать за сборную США только через год — в мае 2026 года.

Ранее в январе Федерация гимнастики США сообщила об участии Колодия в отборочном турнире в американскую сборную Winter Cup.

Там он представлял университет Стэнфорда, но вынужден был пропустить его из-за отсутствия американского гражданства.

Что известно о Пантелее Колодие

Пантелею Колодию 23 года. Он родился в 2001 году на территории РФ. Колодий выступал за сборную Украины по спортивной гимнастике с 2022 года.

Он был участником чемпионата мира 2022 года, Евро-2022 и Универсиады. В сентябре 2023 года выступал за сборную Украины на Кубке мирового вызова в венгерском Сомбатгее.

Напомним, в январе 2025 года стало известно, что серебряный призер Олимпиады-2024 по гимнастике Илья Ковтун и его тренер Ирина Горбачева подали документы на получение гражданства Хорватии.

Фото: European Gymnastics

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