Слідом за Ковтуном: ще один український гімнаст змінив громадянство

Український гімнаст Пантелей Колодій змінив спортивне громадянство. Спортсмен хоче представляти Сполучені Штати Америки.

Про відповідні зміни повідомили на сайті Міжнародної федерації спортивної гімнастики (FIG).

Колодій змінив громадянство

Виконавчий комітет FIG на своєму засіданні на Мальті, яке відбулося 7-8 травня, схвалив зміну громадянства Пантелея Колодія.

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Новоспечений американець зможе дебютувати за збірну США лише через рік – у травні 2026 року.

Раніше у січні Федерація гімнастики США повідомила про участь Колодія у відбірковому турнірі в американську збірну Winter Cup.

Там він представляв університет Стенфорда, але змушений був пропустити його через відсутність американського громадянства.

Що відомо про Пантелея Колодія

Пантелею Колодію 23 роки. Він народився у 2001 році на території РФ. Колодій виступав за збірну України зі спортивної гімнастики з 2022 року.

Він був учасником чемпіонату світу 2022 року, Євро-2022 та Універсіади. У вересні 2023 року виступав за збірну України на Кубку світового виклику в угорському Сомбатгеї.

Нагадаємо, у січні 2025 року стало відомо, що срібний призер Олімпіади-2024 з гімнастики Ілля Ковтун та його тренерка Ірина Горбачова подали документи на отримання громадянства Хорватії.

Фото: European Gymnastics

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