Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла международный турнир по прыжкам в высоту What Gravity Challenge в Дохе (Катар), установив новый лучший результат сезона в мире — 2,02 м.

Об этом сообщили в Федерации легкой атлетики Украины и Министерстве молодежи и спорта.

Магучих выиграла третий этап Бриллиантовой лиги

После двух этапов Бриллиантовой лиги в Китае Ярослава Магучих вместе с еще одной украинкой Юлией Левченко и австралийкой Элинор Паттерсон переехали в Доху, где приняли участие в соревнованиях What Gravity Challenge.

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— Магучих выиграла соревнования с результатом 2,00 м, а уже в статусе победительницы решила поднять планку на 2,02 м и, взяв ее с первой попытки, установила новый рекорд сезона в мире, — говорится в сообщении.

На втором месте — австралийка Элеанор Паттерсон с результатом 1,96 м.

Юлия Левченко заняла четвертое место со своим лучшим результатом сезона (1,94 м).

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