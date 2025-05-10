Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла міжнародний турнір зі стрибків у висоту What Gravity Challenge у Досі (Катар), встановивши новий найкращий результат сезону в світі – 2,02 м.

Про це повідомили у Федерації легкої атлетики України та Міністерстві молоді та спорту.

Магучіх виграла третій етап Діамантової ліги

Після двох етапів Діамантової ліги у Китаї Ярослава Магучіх разом зі ще однією українкою Юлією Левченко та австралійкою Елінор Паттерсон переїхали до Дохи, де взяли участь у змаганнях What Gravity Challenge.

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– Магучіх виграла змагання з результатом 2,00 м, тоді вже у статусі переможниці вирішила підняти планку на 2,02 м і, взявши її з першої спроби, встановила новий рекорд сезону у світі, – йдеться у повідомленні.

На другому місці – австралійка Елеанор Паттерсон із результатом 1,96 м.

Українка Юлія Левченко посіла четверте місце зі своїм найкращим результатом сезону (1,94 м).

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