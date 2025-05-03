Легкоатлетка Магучих выиграла второй этап Бриллиантовой лиги, взяв высоту 2 м

Украинка Ярослава Магучих в китайском городе Шаосин выиграла второй этап Бриллиантовой лиги в секторе для прыжков в высоту.

Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Магучих выиграла второй этап Бриллиантовой лиги

Так, Ярослава Магучих покорила планку на высоте 2 метра — взяла ее с первой попытки и стала победительницей. Три попытки на высоте 2,03 для Ярославы были неудачными.

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Еще одна украинка — Юлия Левченко — заняла четвертое место. Она покорила высоту 1,92 м.

Результаты:

Ярослава Магучих (Украина) — 2,00 м;

Никола Олислагерс (Австралия) — 1,98 м;

Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1,95 м;

Юлия Левченко (Украина) — 1,92 м.

А неделю назад Ярослава Магучих выиграла первый этап Бриллиантовой лиги в китайском Сямэне с результатом 1,97 м.

Напомним, на чемпионате мира в китайском Нанкине Ярослава Магучих выиграла бронзовую медаль. Эта награда стала единственной, завоеванной украинскими атлетами на этих соревнованиях.

В начале марта Магучих завоевала золото чемпионата Европы в помещении. Она была единственной из финалисток, кто покорил высоту 1.99 м.

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