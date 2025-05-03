Легкоатлетка Магучих выиграла второй этап Бриллиантовой лиги, взяв высоту 2 м
Украинка Ярослава Магучих в китайском городе Шаосин выиграла второй этап Бриллиантовой лиги в секторе для прыжков в высоту.
Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.
Магучих выиграла второй этап Бриллиантовой лиги
Так, Ярослава Магучих покорила планку на высоте 2 метра — взяла ее с первой попытки и стала победительницей. Три попытки на высоте 2,03 для Ярославы были неудачными.
Еще одна украинка — Юлия Левченко — заняла четвертое место. Она покорила высоту 1,92 м.
Результаты:
- Ярослава Магучих (Украина) — 2,00 м;
- Никола Олислагерс (Австралия) — 1,98 м;
- Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1,95 м;
- Юлия Левченко (Украина) — 1,92 м.
А неделю назад Ярослава Магучих выиграла первый этап Бриллиантовой лиги в китайском Сямэне с результатом 1,97 м.
Напомним, на чемпионате мира в китайском Нанкине Ярослава Магучих выиграла бронзовую медаль. Эта награда стала единственной, завоеванной украинскими атлетами на этих соревнованиях.
В начале марта Магучих завоевала золото чемпионата Европы в помещении. Она была единственной из финалисток, кто покорил высоту 1.99 м.