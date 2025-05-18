Динамо после матча с Черноморцем досрочно стало чемпионом УПЛ
Киевское Динамо досрочно стало чемпионом Украины 2024-2025 в 29-м туре украинской Премьер-лиги (УПЛ).
Динамо (Киев) досрочно стало чемпионом УПЛ: что известно
Золотые медали игроки команды Динамо (Киев) получили, сыграв на выезде вничью с Черноморцем (Одесса).
Для заблаговременной победы Динамо нужно было не поиграть Черноморцу.
Матч Динамо – Черноморец в конце концов завершился со счетом 1:1.
Таким образом игроки Динамо заработали 69 очков, опередив своих ближайших соперников из Александрии на три пункта.
Этого результата оказалось достаточно для досрочной победы в 29-м туре УПЛ.
В заключительном туре УПЛ 24 мая Динамо дома будет принимать Колос, а Черноморец также дома сыграет с Александрией.
В ФК Динамо считают, что киевская команда имеет все шансы завершить сезон без поражений (сейчас на счету “бело-синих” – 20 побед и девять ничьих).
Во времена независимой Украины Динамо (Киев) такое удавалось трижды – в сезонах 1999-2000, 2006-2007, 2014-2015.
Следует заметить, что чемпионский титул стал для Динамо (Киев) 30-м за историю существования.
13 раз “бело-синие” становились лучшей командой Советского Союза, еще 17 раз – уже независимой Украины.
К слову, сегодняшний чемпионский титул стал для Динамо (Киев) первым после сезона-2020-2021.
Для Александра Шовковского чемпионство 18 мая стало первым в роли наставника Динамо.
Ранее он 14 раз становился чемпионом Украины как игрок.
Таким образом Шовковский стал седьмым динамовцем, который получал золотые чемпионские награды и как игрок, и как тренер.
Ранее такие же достижения имели Валерий Лобановский, Йожеф Сабо, Михаил Фоменко, Анатолий Демьяненко, Алексей Михайличенко и Сергей Ребров.
Источник: Динамо (Киев)
Фото: Динамо (Киев)