Динамо после матча с Черноморцем досрочно стало чемпионом УПЛ

Киевское Динамо досрочно стало чемпионом Украины 2024-2025 в 29-м туре украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Динамо (Киев) досрочно стало чемпионом УПЛ: что известно

Золотые медали игроки команды Динамо (Киев) получили, сыграв на выезде вничью с Черноморцем (Одесса).

Для заблаговременной победы Динамо нужно было не поиграть Черноморцу.

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Матч Динамо – Черноморец в конце концов завершился со счетом 1:1.

Таким образом игроки Динамо заработали 69 очков, опередив своих ближайших соперников из Александрии на три пункта.

Этого результата оказалось достаточно для досрочной победы в 29-м туре УПЛ.

В заключительном туре УПЛ 24 мая Динамо дома будет принимать Колос, а Черноморец также дома сыграет с Александрией.

В ФК Динамо считают, что киевская команда имеет все шансы завершить сезон без поражений (сейчас на счету “бело-синих” – 20 побед и девять ничьих).

Во времена независимой Украины Динамо (Киев) такое удавалось трижды – в сезонах 1999-2000, 2006-2007, 2014-2015.

Следует заметить, что чемпионский титул стал для Динамо (Киев) 30-м за историю существования.

13 раз “бело-синие” становились лучшей командой Советского Союза, еще 17 раз – уже независимой Украины.

К слову, сегодняшний чемпионский титул стал для Динамо (Киев) первым после сезона-2020-2021.

Для Александра Шовковского чемпионство 18 мая стало первым в роли наставника Динамо.

Ранее он 14 раз становился чемпионом Украины как игрок.

Таким образом Шовковский стал седьмым динамовцем, который получал золотые чемпионские награды и как игрок, и как тренер.

Ранее такие же достижения имели Валерий Лобановский, Йожеф Сабо, Михаил Фоменко, Анатолий Демьяненко, Алексей Михайличенко и Сергей Ребров.

Источник: Динамо (Киев)

Фото: Динамо (Киев)

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