На соревнованиях во Львове бодибилдер выступил под российскую музыку: реакция организаторов

Во время Открытого кубка Украины по бодибилдингу, который проводили во Львове, один из участников выполнял произвольную программу на сцене под российскую музыку.

После этого его результаты аннулировали, а Всемирная ассоциация бодибилдинга среди любителей в Украине (WABBA Ukraine) извинилась и пообещала изменить регламент соревнований.

Скандал на турнире по бодибилдингу во Львове

Инцидент произошел в субботу, 18 мая, во время соревнований. После того как видео распространили в социальных сетях, оно вызвало возмущение.

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Позже организаторы WABBA Ukraine извинились за ситуацию и заявили, что все мероприятия под их эгидой проводятся исключительно на украинском языке, а президент организации является действующим военнослужащим ВСУ.

Там приняли решение аннулировать результаты выступления этого спортсмена.

Кроме того, в WABBA Ukraine сообщили, что в регламент соревнований внесли изменения, которые четко запрещают использование музыкального сопровождения на русском языке в произвольных программах.

Также в федерации решили предварительно проверять музыкальное сопровождение всех участников и проводить инструктаж судейской и технической команд по соблюдению языковых стандартов.

В WABBA Ukraine выразили благодарность всем за неравнодушную позицию и заверили, что подобные инциденты не повторятся.

Фото: WABBA Ukraine

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