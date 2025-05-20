На соревнованиях во Львове бодибилдер выступил под российскую музыку: реакция организаторов
Во время Открытого кубка Украины по бодибилдингу, который проводили во Львове, один из участников выполнял произвольную программу на сцене под российскую музыку.
После этого его результаты аннулировали, а Всемирная ассоциация бодибилдинга среди любителей в Украине (WABBA Ukraine) извинилась и пообещала изменить регламент соревнований.
Скандал на турнире по бодибилдингу во Львове
Инцидент произошел в субботу, 18 мая, во время соревнований. После того как видео распространили в социальных сетях, оно вызвало возмущение.
Позже организаторы WABBA Ukraine извинились за ситуацию и заявили, что все мероприятия под их эгидой проводятся исключительно на украинском языке, а президент организации является действующим военнослужащим ВСУ.
Там приняли решение аннулировать результаты выступления этого спортсмена.
Кроме того, в WABBA Ukraine сообщили, что в регламент соревнований внесли изменения, которые четко запрещают использование музыкального сопровождения на русском языке в произвольных программах.
Также в федерации решили предварительно проверять музыкальное сопровождение всех участников и проводить инструктаж судейской и технической команд по соблюдению языковых стандартов.
В WABBA Ukraine выразили благодарность всем за неравнодушную позицию и заверили, что подобные инциденты не повторятся.
Фото: WABBA Ukraine