На змаганнях у Львові бодибілдер виступив під російську музику: реакція організаторів

Під час Відкритого кубка України з бодибілдингу, який проводили у Львові, один із учасників виконував довільну програму на сцені під російську музику.

Після цього його результати анулювали, а Всесвітня асоціація бодибілдингу серед аматорів в Україні (WABBA Ukraine) вибачилася та пообіцяла змінити регламент змагань.

Скандал на турнірі з бодибілдингу у Львові

Інцидент трапився у суботу, 18 травня, під час змагань. Після того як відео поширили у соціальних мережах, воно викликало обурення.

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Згодом організатори WABBA Ukraine перепросили за ситуацію та заявили, що всі заходи під їхньою егідою проводяться лише українською мовою, а президент організації є чинним військовослужбовцем ЗСУ.

Там ухвалили рішення анулювати результати виступу цього спортсмена.

Крім того, у WABBA Ukraine повідомили, що до регламенту змагань внесли зміни, які чітко забороняють використання музичного супроводу російською мовою у довільних програмах.

Також у федерації вирішили попередньо перевіряти музичний супровід усіх учасників та проводити інструктаж суддівської та технічної команд щодо дотримання мовних стандартів.

У WABBA Ukraine висловили вдячність всім за небайдужу позицію та запевнили, що подібні інциденти не повторяться.

Фото: WABBA Ukraine

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