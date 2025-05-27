Новый опыт: Linkin Park выступит в финале Лиги чемпионов-2025

Американская рок-группа Linkin Park выступит в финале Лиги чемпионов-2025, в котором сыграют итальянский Интер и французский Пари Сен-Жермен.

Финал Лиги чемпионов-2025 состоится в субботу, 31 мая, на Альянц-Арене в немецком Мюнхене.

Linkin Park выступит в финале Лиги чемпионов-2025

За неделю до выступления группа Linkin Park рассказала о подготовке к музыкальному шоу на открытии финала Лиги чемпионов УЕФА 2025.

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Музыканты сказали, что выступление перед таким событием станет для них новым опытом.

— Мы действительно впервые выступаем на подобной площадке, поэтому для нас это как бы начало с чистого листа. Мы очень хотим сделать это, мы очень хотим увидеть фанатов и очень рады этому событию, — сказал один из основателей группы и вокалист Майк Шинода.

Басист Дэйв Фаррелл добавил, что он вдвойне рад, что финал состоится в Германии, ведь их “немецкие фанаты — невероятные”.

По этому случаю группа выпустила ремикс на свой хит Numb. По словам Шиноды, они хотели добавить свою изюминку и что-то, что отсылает к звукам футбола. Например, звук ударов ноги по мячу или топот болельщиков по трибунам.

Вокалистка группы Эмили Армстронг ожидает, что на шоу перед финалом Лиги чемпионов будет особая энергия.

На финале Лиги чемпионов ПСЖ — Интер будет работать румынская бригада рефери во главе с Иштваном Ковачем.

Напомним, в прошлом году стало известно о возвращении Linkin Park на сцену в новом составе. Покойного Честера Беннингтона заменила Эмили Армстронг, одна из основательниц рок-группы Dead Sara.

Источник : УЕФА

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