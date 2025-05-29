После исторического серебра УПЛ: Ротань покинул Александрию

Серебряный призер украинской Премьер-лиги ФК Александрия объявила, что главный тренер Руслан Ротань покинул команду.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Ротань покинул ФК Александрия

— Мы благодарим тренера, который написал самую успешную страницу в истории нашего клуба. Желаем Руслану Петровичу успехов в дальнейшей карьере и новых свершений! Вы навсегда в наших сердцах!” — говорится в сообщении.

Ротань стал главным тренером Александрии в 2023 году. Под его руководством команда впервые в истории выиграла серебряные награды чемпионата Украины по футболу.

Сейчас смотрят

View this post on Instagram A post shared by FC Olexandriya Official (@fcolexandriya)

После 30 сыгранных матчей УПЛ сезона-2024/25 команда набрала 67 очков, отстав от чемпиона Украины киевского Динамо на три очка.

По данным Telegram-канала Футбол с вертолета, следующим местом работы Ротаня станет житомирское Полесье. Также ТаТоТаке сообщал, что азербайджанский ФК Сабах рассматривает украинца на должность главного тренера.

Фото: ФК Александрия

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.