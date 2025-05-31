ПСЖ – Интер: где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов

Матч ПСЖ – Интер в финале Лиги чемпионов определит обладателя трофея сезона-2024/25. Игра состоится 31 мая на Альянц-Арене в Мюнхене.

Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Матч ПСЖ – Интер, где смотреть и кто покажет в Украине игру парижан и неррадзури в финале Лиги чемпионов, рассказывают Факты ICTV.

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ПСЖ – Интер: где смотреть

Прямую трансляцию матча ПСЖ – Интер можно будет посмотреть на платформе Megogo.

Трансляция финала Лиги чемпионов будет доступна на канале Megogo Футбол 1, а также в подразделе Футбол в разделе Спорт.

Матч ПСЖ – Интер в финале ЛЧ можно будет онлайн посмотреть по следующим подпискам: Спорт, Максимальная и MEGOPACK XL.

Матч ПСЖ – Интер будет иметь две комментаторские аудиодорожки. На основной будут работать Вадим Скичко и Вадим Шевякин. На альтернативной – OTOY, Василий Байдак и Роман Мищеряков, которые будут собирать средства для Сил обороны.

На финале Лиги чемпионов будет работать румынская бригада рефери во главе с Иштваном Ковачем. Ему будут ассистировать Михай Марица и Ференц Туньоги. Четвертым арбитром назначен португалец Жуан Пиньейру.

За VAR будет отвечать голландец Деннис Хиглер, которому будет помогать румын Каталин Попа.

В финал Лиги чемпионов ПСЖ вышел благодаря победе над лондонским Арсеналом, а ПСЖ в 1/2 финала одолел испанскую Барселону.

Действующим победителем Лиги чемпионов является Реал Мадрид, который в финале 2024 года обыграл дортмундскую Боруссию.

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