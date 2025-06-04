Пьяный тренер ММА ударил нацгвардейца на блокпосту в Киеве: что известно

Полицейские Киева задержали нетрезвого 23-летнего мужчину, который ударил нацгвардейца на блокпосту во время комендантского часа.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

Тренер по ММА ударил бойца НГУ на блокпосту

Инцидент произошел в Голосеевском районе 1 июня, в 01:00 ночи, но правоохранители сообщили об этом только 4 июня.

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К блокпосту подъехал автомобиль Audi A6, за рулем которого находилась женщина, а в салоне был нетрезвый мужчина. Оба не имели пропуска на передвижение в комендантский час.

Во время общения с работниками Нацгвардии 23-летний пассажир автомобиля нецензурно выражался и ударил одного из нацгвардейцев кулаком в лицо.

По данным источников изданий Украинская правда и Liga.net в правоохранительных органах, нарушителем оказался тренер по смешанным боевым искусствам ММА Дмитрий Тулуб.

Следователи задержали мужчину, который является уроженцем Кировоградщины, и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 345 УКУ (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений, в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей). Санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, проверка на приборе Драгер показала, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кто такой Дмитрий Тулуб

На сайте одного из боксерских клубов столицы Дмитрий Тулуб указан как мастер спорта по MMA.

О нем пишут, что он является трехкратным чемпионом мира по панкратиону, пятикратным чемпионом мира по рукопашному бою, многократным чемпионом Украины по панкратиону и ММА.

Также указано, что он двукратный чемпион Украины по комбат джиу-джитсу и имеет высшее образование по специальности тренер по единоборствам.

Фото: Нацполиция, Boss Fight Club

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