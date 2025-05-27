Нападение на работников ТЦК в Черкассах: задержаны трое мужчин и женщина

Правоохранители в Черкассах задержали троих мужчин и женщину, причастных к нападению на сотрудников ТЦК. Об этом сообщили сотрудники Главного управления Национальной полиции в Черкасской области.

Проверка документов

Как сообщается, вчера, 26 мая, в сети появилось видео, на котором разгневанная толпа нападает на работников территориального центра комплектования на одной из улиц Черкасс.

По словам очевидцев, конфликт разразился во время проверки военно-учетных документов — якобы именно действия представителей ТЦК и СП стали причиной столкновения.

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Что говорит полиция

В полиции рассказали, что было открыто уголовное производство. Благодаря совместной работе соответствующих служб полицейские через несколько часов идентифицировали и задержали нападающих. Это трое мужчин в возрасте 48, 38 и 49 лет, а также 45-летняя женщина.

В настоящее время идет комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на полное выяснение всех обстоятельств инцидента и проведение досудебного расследования. Мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Грозит от двух до пяти лет

Под процессуальным руководством Черкасской окружной прокуратуры решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Стоит отметить, что полиция написала о четырех задержанных, однако в изолятор временного содержания помещены три фигуранта дела.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет.

Источник : Нацполиция

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