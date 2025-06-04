Нетверезий тренер ММА вдарив нацгвардійця на блокпосту в Києві: що відомо

Поліцейські Києва затримали нетверезого 23-річного чоловіка, який ударив нацгвардійця на блокпосту під час комендантської години.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Києві.

Тренер із ММА вдарив бійця НГУ на блокпосту

Інцидент стався у Голосіївському районі 1 червня, о 01:00 ночі, але правоохоронці повідомили про це лише 4 червня.

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До блокпосту під’їхав автомобіль Audi A6, за кермом якого перебувала жінка, а у салоні був нетверезий чоловік. Обоє не мали перепустки на пересування у комендантську годину.

Під час спілкування із працівниками Нацгвардії 23-річний пасажир автомобіля нецензурно висловлювався та вдарив одного з нацгвардійців кулаком в обличчя.

За даними джерел видань Українська правда та Liga.net у правоохоронних органах, порушником виявився тренер зі змішаних бойових мистецтв ММА Дмитро Тулуб.

Слідчі затримали чоловіка, який є уродженцем Кіровоградщини, та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 345 ККУ (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень, у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків). Санкція передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Крім того, перевірка на приладі Драгер засвідчила, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Хто такий Дмитро Тулуб

На сайті одного з боксерських клубів столиці Дмитро Тулуб зазначений як майстер спорту з MMA.

Про нього пишуть, що він є триразовим чемпіоном світу з панкратіону, п’ятиразовим чемпіоном світу з рукопашного бою, багаторазовим чемпіоном України з панкратіону та ММА.

Також зазначено, що він дворазовий чемпіон України з комбат джиу-джитсу та має вищу освіту зі спеціальності тренер із єдиноборств.

Фото: Нацполіція, Boss Fight Club

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