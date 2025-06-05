Мудрик потерял свой игровой номер в Челси: кто будет играть под десяткой

Украинский футболист Михаил Мудрик потерял 10-й номер, под которым выступал в лондонском Челси.

Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Челси отдал Палмеру игровой номер Мудрика

После проваленного допинг-теста Мудрик был отстранен от участия в футбольных матчах. Пока неизвестны результаты пробы Б, но если они также будут положительными, то Михаилу грозит длительная дисквалификация.

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Несмотря на отстранение во второй половине сезона-2024/25 игровая десятка оставалась за Мудриком.

Однако накануне Клубного чемпионата мира Челси сообщил, что теперь под этим номером будет играть один из лидеров команды — Коул Палмер. До сих пор англичанин носил футболку с номером 20.

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В сезоне-024/25 Мудрик провел 15 матчей за Челси во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять голевых передач. Тогда как Палмер поучаствовал в 46 матчей за синих, забив 15 голов и отдав 12 голевых передач.

Напомним, в декабре стало известно о положительном тесте на допинг у Мудрика. В Челси подтвердили проваленную допинг-пробу Мудрика. СМИ писали, что в организме футболиста обнаружили мельдоний.

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