Беленюк поделился, когда на 100% осознал себя украинцем

Олимпийский чемпион, народный депутат и первый афроукраинец в Верховной Раде Жан Беленюк вспомнил, как впервые встретился со своими родственниками из Руанды и как это повлияло на его самоидентификацию.

Об этом Беленюк рассказал в видеоподкасте Sport Talk с Андреем Ковальским.

Жан Беленюк о самоидентификации

Спортсмен признался, что никогда не виделся со своим биологическим отцом, но успел съездить в Руанду и познакомиться с другой частью семьи. Впервые Жан Беленюк попал туда в 2017 году, затем еще раз был уже в 2022-м.

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– Вся Руанда – по территории меньше Киевской области. Там я познакомился со своим дядей, с бабушкой, с сестрой по отцу, с братом. Они обещают приехать в Украину после окончания войны, – поделился олимпиец.

Эта встреча помогла Беленюку лучше понять себя и осознать, кто он есть.

– До поездки в Руанду я всегда колебался – не мог себя лично самоидентифицировать. После того, как я посетил Руанду, я понял, что я – на 100% украинец, потому что там, где ты родился, окружение, которое тебя сформировало, тем ты и являешься по сути, – объяснил Беленюк.

При этом еще в юности Жану отказали в должности официанта именно из-за цвета его кожи. Тогда он пытался устроиться в ресторан украинской кухни, где дресс-кодом были вышиванки и шаровары.

С тех пор прошло уже почти 20 лет, заведения давно нет, и об этом инциденте Беленюк вспоминает скорее с улыбкой, потому что знает, насколько колоритным работником был бы. Также убежден, что уже в наше время такого отказа не получил бы, ведь Украина изменилась.

Ранее призер Олимпийских игр в тройном прыжке, а ныне президент ФЛАУ и нардеп Ольга Саладуха рассказала Андрею Ковальскому, что делала самое странное, когда оставалась одна дома.

Фото: скриншот из интервью

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