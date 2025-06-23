Беленюк поділився, коли на 100% усвідомив себе українцем

Олімпійський чемпіон, народний депутат і перший афроукраїнець у Верховній Раді Жан Беленюк згадав, як вперше зустрівся зі своїми родичами з Руанди та як це вплинуло на його самоідентифікацію.

Про це Беленюк розповів у відеоподкасті Sport Talk із Андрієм Ковальським.

Жан Беленюк про самоідентифікацію

Спортсмен зізнався, що ніколи не бачився зі своїм біологічним батьком, але встиг зʼїздити до Руанди та познайомитися з іншою частиною родини. Вперше Жан Беленюк потрапив туди у 2017 році, потім ще раз був вже у 2022-му.

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– Вся Руанда – територією менша за Київську область. Там я познайомився зі своїм дядьком, з бабусею, з сестрою по батьку, з братом. Вони обіцяють приїхати в Україну після завершення війни, – поділився олімпієць.

Ця зустріч допомогла Беленюку краще зрозуміти себе та усвідомити, ким він є.

– До поїздки в Руанду я завжди вагався – не міг себе самоідентифікувати. Після того коли я відвідав Руанду, я зрозумів що я – на 100% українець, тому що там, де ти народився, оточення, яке тебе сформувало, тим ти і є за суттю, – пояснив Беленюк.

При цьому ще в юності Жану відмовили у посаді офіціанта саме через колір його шкіри. Тоді він намагався влаштуватися до ресторану української кухні, де дрескодом були вишиванки та шаровари.

З того часу минуло вже майже 20 років, закладу давно немає, і про цей інцидент Беленюк згадує радше з посмішкою, бо знає, наскільки колоритним би працівником був. Також переконаний, що вже у наш час такої б відмови не отримав, адже Україна змінилася.

Раніше призерка Олімпійських ігор у потрійному стрибку, а нині президентка ФЛАУ та нардепка Ольга Саладуха розповіла Андрію Ковальському, що робила найдивніше, коли залишалася сама вдома.

Фото: скриншот з інтервʼю

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