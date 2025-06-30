Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на одну позицию перед стартом Уимблдона

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок на 30 июня 2025 года.

Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, второй идет американка Коко Гауфф, а третью строчку замыкает еще одна представительница США Джессика Пегула.

В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся четыре украинки.

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Рейтинг WTA – на каких местах украинки

Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина, которая поднялась на одну строчку и теперь занимает 13-е место. Без изменений на своих позициях – Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Зато на одно место опустилась Юлия Стародубцева. Остальные украинки находятся за первой сотней рейтинга.

13. (14). Элина Свитолина – 3 094 очка;

26. (26). Марта Костюк – 1 736 очков;

42. (42). Даяна Ястремская – 1 306 очков;

68. (67). Юлия Стародубцева – 935 очков;

117. (107). Ангелина Калинина – 613 очков;

162. (163). Дарья Снигур – 451 очко;

193 (196) Александра Олейникова – 366 очков;

234 (234) Анастасия Соболева – 312 очков.

Рейтинг WTA от 30 июня 2025 года

В первой десятке рейтинга WTA произошло шесть изменений. Полька Ига Свентек поднялась на четыре ступеньки на четвертую позицию. Итальянка Жасмин Паолини улучшила положение на одну строчку и расположилась следом.

Китаянка Чжэн Циньвэнь опустилась на одно место. Две строчки потеряла американка Мэдисон Киз.

Также произошла смена девятого и десятого мест между испанкой Паулой Бадосой и американкой Эммой Наварро.

(1). Арина Соболенко – 11 640 очков; (2). Коко Гауфф (США) – 7 899 очков; (3). Джессика Пегула (США) – 6 483 очка; (8). Ига Свентек (Польша) – 4 943 очка; (6). Жасмин Паолини (Италия) – 4 806 очков; (5). Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4 803 очка; (7) Мирра Андреева – 4 743 очка; (6) Мэдисон Киз (США) – 4 484 очка; (10). Паула Бадоса (Испания) – 3 684 очка; (9). Эмма Наварро (США) – 3 610 очков.

На этой неделе стартует двухнедельный травяной турнир серии Grand Slam — Уимблдон-2025. В нем примут участие четыре украинки, а титул будет защищать чешка Барбора Крейчикова.

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