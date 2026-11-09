Рейтинг WTA: Світоліна та Костюк без втрат позицій, прогрес Подрез
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 9 листопада 2026 року.
Першою ракеткою залишається казашка Олена Рибакіна, слідом за нею в рейтингу йде “нейтральна” Аріна Соболенко, а на третьому місці “нейтральна” Мірра Андрєєва.
У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають сім українок.
Рейтинг WTA – на яких місцях українки
Перша ракетка України Еліна Світоліна залишається на шостій сходинці. Також десяту позицію зберегла Марта Костюк.
Без змін позиції у рейтингу WTA в Ангеліни Калініної, Юлії Стародубцевої та Олександри Олійникової. А ось Даяна Ястремська втратила дві сходинки, проте залишилася у першій сотні рейтингу.
Також за межами першої сотні на дев’ять місць покращила своє становище у рейтингу Вероніка Подрез.
- 6. (6). Еліна Світоліна – 5 121 очко;
- 10. (10). Марта Костюк – 3 910 очок;
- 42. (40). Дар’я Снігур – 1 223 очки;
- 54. (54) Юлія Стародубцева – 1 090 очок;
- 55. (55). Ангеліна Калініна – 1 087 очок;
- 62. (62). Олександра Олійникова – 1 022 очка;
- 99. (97). Даяна Ястремська – 770 очки;
- 127. (136) Вероніка Подрез – 598 очки;
- 163. (166). Анастасія Соболєва – 457 очок.
Рейтинг WTA від 9 листопада 2026 року
У першій десятці оновленого рейтингу WTA змін за підсумком минулого тижня відбулося чотири зміни: американка Коко Гофф змістила з четвертої сходинки свою землячку Джессіку Пегулу, а чешка Лінда Носкова обійшла польку Ігу Свьонтек.
- (1). Олена Рибакіна (Казахстан) – 8 099 очок;
- (2). Аріна Соболенко – 6 485 очок;
- (3). Мірра Андреєва – 6 306 очок;
- (5). Коко Гофф (США) – 5 763 очки;
- (4). Джессіка Пегула (США) – 5 760 очок;
- (6). Еліна Світоліна (Україна) – 5 121 очко;
- (7) Кароліна Мухова (Чехія) – 4 665 очок;
- (9) Лінда Носкова (Чехія) – 4 343 очки;
- (8). Іга Свьонтек (Польща) – 4 188 очок;
- (10). Марта Костюк (Україна) – 3 910 очок.
Цього тижня відбудуться турніри серії WTA 250 в Гонконзі та індійському місті Ченнай, а також турніри серії WTA 125 в колумбійському Калі та Луанді (Ангола).