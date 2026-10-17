Свитолина квалифицировалась на Итоговый турнир WTA 2026 года
- Элина Свитолина стала седьмой теннисисткой, прошедшей отбор на WTA Finals 2026.
- В турнире примут участие восемь лучших теннисисток по итогам сезона.
- Итоговый турнир WTA запланирован на 8–15 ноября в американском Шарлотте, на арене Spectrum Center.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина квалифицировалась на итоговый турнир WTA, который пройдет в американском городе Шарлотт в штате Северная Каролина.
Это произошло после выхода в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Ухане, благодаря чему Элина увеличила свой счет до 5 131 очка в сезонном зачете.
Свитолина пробилась на итоговый турнир WTA
Свитолина стала седьмой теннисисткой, которая гарантировала себе путевку на итоговый турнир WTA, где выступят восемь лучших теннисисток по итогам сезона-2026.
Ранее на турнир пробились первая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана, “нейтральные” Арина Соболенко и Мирра Андреева, американки Джессика Пегула и Коко Гауфф, а также чешка Линда Носкова. Последняя пробилась на турнир благодаря победе на Уимблдоне.
Итоговый турнир WTA пройдет 8–15 ноября. Матчи будут проходить на хардовых кортах в Индиан-Уэллсе (США).
Отметим, что Элина Свитолина является победительницей итогового турнира 2018 года. В целом украинка в четвертый раз в карьере пробилась на WTA Finals.