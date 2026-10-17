Первая ракетка Украины Элина Свитолина квалифицировалась на итоговый турнир WTA, который пройдет в американском городе Шарлотт в штате Северная Каролина.

Это произошло после выхода в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Ухане, благодаря чему Элина увеличила свой счет до 5 131 очка в сезонном зачете.

Свитолина пробилась на итоговый турнир WTA

Свитолина стала седьмой теннисисткой, которая гарантировала себе путевку на итоговый турнир WTA, где выступят восемь лучших теннисисток по итогам сезона-2026.

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Ранее на турнир пробились первая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана, “нейтральные” Арина Соболенко и Мирра Андреева, американки Джессика Пегула и Коко Гауфф, а также чешка Линда Носкова. Последняя пробилась на турнир благодаря победе на Уимблдоне.

Итоговый турнир WTA пройдет 8–15 ноября. Матчи будут проходить на хардовых кортах в Индиан-Уэллсе (США).

Отметим, что Элина Свитолина является победительницей итогового турнира 2018 года. В целом украинка в четвертый раз в карьере пробилась на WTA Finals.

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