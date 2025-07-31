Шахтер во второй раз обыграл Бешикташ в квалификации Лиги Европы

Донецкий Шахтер во второй раз одержал победу над турецким Бешикташем в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2025/26.

Ответный матч Шахтер – Бешикташ состоялся на стадионе имени Хенрика Реймана в польском Кракове и завершился победой горняков со счетом 2:0. Общий счет 6:2 в пользу подопечных Арды Турана.

Шахтер – Бешикташ: как прошел матч

Счет в матче на 12-й минуте встречи открыл бразильский нападающий Кевин после паса от Кауана Элиаса.

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Перед уходом на перерыв уже Кауан Элиас отличился в сетке ворот турецкого клуба, удвоив преимущество Шахтера.

Второй тайм матча прошел без голов и арбитр зафиксировал победу горняков со счетом 2:0.

Шахтер – Бешикташ: видеообзор матча

Шахтер – Бешикташ – 2:0

Голы: Кевин, 12 Кауан Элиас, 45+1

Напомним, в первом матче, который состоялся на прошлой неделе, Шахтер обыграл Бешикташ в Стамбуле со счетом 4:2. Тогда Кевин отличился дублем.

Следующим соперником Шахтера в третьем туре квалификации Лиги Европы станет греческий Панатинаикос. Первая игра команд состоится 7 августа в Афинах.

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