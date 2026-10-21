Польские пограничники задержали 15 спортсменов из РФ и Беларуси, которые пытались незаконно выступить на чемпионате мира по каратэ среди спортсменов до 21 года.

Это подтвердил президент Польского союза каратэ Павел Полторжецкий.

Россияне хотели незаконно выступить на ЧМ по каратэ

Российские и белорусские спортсмены въехали в страну по туристическим визам. Они планировали принять участие в турнире в Бельско-Бялой, несмотря на прямой запрет Всемирной федерации каратэ и Министерства спорта Польши.

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Об вероятном приезде представителей РФ и Беларуси организаторы чемпионата мира предупредили заранее, рассказал Полторжецкий.

Еще до старта турнира один из россиян появился на курсах для судей. После этого оргкомитет обратился в пограничную службу с просьбой проверить спортсменов.

По результатам проверок пограничники выявили 11 граждан Беларуси и четырех россиян без надлежащих оснований для пребывания в стране.

– Первым сигналом стало появление россиянина на курсах для судей. Тогда произошло первое задержание. Это случилось еще до выходных. Впоследствии организаторы обратились в пограничное подразделение в Бельско-Бялой с просьбой провести проверку спортсменов, — рассказал Полторжецкий в комментарии польским СМИ.

По его словам, спортсмены, вероятно, рассчитывали, что смогут попасть в соревновательный зал в Бельско-Бялой и убедить организаторов внести их в список участников.

Пресс-секретарь Силезского отделения пограничной службы Шимон Мостицкий сообщил, что 11 граждан Беларуси и четверо россиян въехали в страну по туристическим визам, что противоречило заявленной цели их пребывания в Польше.

Он добавил, что все нарушители были задержаны, а после проведения необходимых процедур комендант пограничного подразделения в Бельско-Бялой обязал их покинуть территорию страны.

Отметим, что сборная Украины на ЧМ по каратэ среди кадетов, юниоров и молодежи до 21 года завоевала восемь медалей.

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