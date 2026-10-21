Польські прикордонники затримали 15 спортсменів із РФ та Білорусі, які намагалися нелегально виступити на чемпіонаті світу з карате серед спортсменів до 21 року.

Це підтвердив президент Польського союзу карате Павела Полторжецького.

Росіяни хотіли незаконно виступи на ЧС з карате

Російські та білоруські спортсмени потрапили до країни за туристичними візами. Вони планували взяти участь у турнірі в Бельсько-Бялій, попри пряму заборону Всесвітньої федерації карате та Міністерства спорту Польщі.

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Про ймовірний приїзд представників РФ та Білорусі організаторів світової першості попередили заздалегідь, розповів Полторжецький.

Ще до старту турніру один із росіян з’явився на суддівських курсах. Після цього оргкомітет звернувся до прикордонної служби із проханням перевірити спортсменів.

За результатами перевірок прикордонники виявили 11 громадян Білорусі та чотирьох росіян без належних підстав для перебування в країні.

– Першим сигналом стала поява росіянина на курсах для суддів. Тоді відбулося перше затримання. Це сталося ще до вихідних. Згодом організатори звернулися до прикордонного підрозділу в Бельсько-Бялій із проханням провести перевірку спортсменів, — розповів Полторжецький в коментарі польським ЗМІ.

За його словами, спортсмени, ймовірно, розраховували, що зможуть потрапити до змагального залу в Бельсько-Бялій і переконати організаторів внести їх до списку учасників.

Речник Сілезького відділу прикордонної служби Шимон Мосціцький повідомив, що 11 громадян Білорусі та четверо росіян в’їхали до країни за туристичними візами, що суперечило заявленій меті їхнього перебування в Польщі.

Він додав, що всіх порушників затримали, а після проведення необхідних процедур комендант прикордонного підрозділу в Бельсько-Бялій зобов’язав їх залишити територію країни.

Зазначимо, що збірна України на ЧС з карате серед кадетів, юніорів та молоді до 21 року здобула вісім медалей.

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