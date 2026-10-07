Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт объяснил, почему Сергей Бубка продолжит работу в составе исполнительного комитета организации, куда его переизбрали на отчетно-выборной Генеральной ассамблее НОК Украины 6 октября.

Об этом Гутцайт рассказал в комментарии Суспильне Спорт.

Почему Бубку не могут исключить из НОК

Гутцайт пояснил, что Бубка до сих пор входит в состав НОК Украины, поскольку является членом Международного олимпийского комитета (МОК). Этот статус предусматривает автоматическое вхождение в состав исполкома НОК.

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– Он является членом Международного олимпийского комитета. Согласно уставу и Хартии МОК Сергей Назарович Бубка как член МОК автоматически становится членом исполкома Национального олимпийского комитета, — пояснил Гутцайт.

Президент НОК отметил, что исключить Бубку из НОК Украины нельзя, поскольку это противоречит требованиям МОК. Если это произойдет, то НОК могут наказать строгими санкциями.

– Хочу объяснить людям, что эта Хартия – конституция Международного олимпийского комитета. Если мы исключим его из исполкома по каким-либо причинам, мы нарушим Хартию МОК. За это Национальный олимпийский комитет Украины могут лишить флага и применить другие санкции, — заявил Гутцайт.

6 октября Гутцайт был также переизбран президентом НОК Украины. Он был единственным кандидатом на эту должность. Гутцайт будет возглавлять НОК Украины до 2030 года. Вместе с ним был переизбран исполнительный комитет организации, в состав которого вошел Бубка.

Напомним, Бубка возглавлял НОК Украины в течение 17 лет до 2022 года. На фоне критики из-за недостаточно жесткой позиции в отношении российской агрессии Бубка подал в отставку. Позже журналисты проекта Bihus.info обнародовали результаты расследования о деловых связях Сергея и его брата Василия с россиянами.

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