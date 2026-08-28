Андорра впервые в истории будет представлена на основной стадии еврокубков. Клуб Интер Эскальдес вошел в историю андоррского футбола, обеспечив себе выход в групповой этап Лиги конференций УЕФА.

Он стал первым клубом из Андорры, которому это удалось.

Клуб из Андорры сыграет на основной стадии ЛК

Команда испанского специалиста Фелипа Ортиса победила косовский клуб Дрита в серии пенальти со счетом 4:2. Первый матч в Приштине завершился со счетом 2:2, а в ответном матче была зафиксирована ничья 0:0.

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Ранее представители Андорры никогда не играли на стадии основного этапа Лиги чемпионов, Лиги Европы или Лиги конференций.

Андорра оставалась одной из трех стран УЕФА, которые ещё не имели представителя на этой стадии еврокубков. Теперь двумя странами, которые были представлены на основном этапе ЛЧ, ЛЕ или ЛК, остались Черногория и Сан-Марино.

Интер Эскальдес начал квалификацию летом с отбора Лиги чемпионов, но выбыл, уступив гибралтарскому Линкольн Ред Импс.

Затем команда продолжила свой европейский путь в Лиге конференций, уверенно победив эстонскую Флору (Таллинн) с общим счетом 6:0, после чего жеребьевка свела Интер с Дритой.

Выход в групповой этап также обеспечит клубу значительный финансовый прирост. Как пишет андоррское издание La Veu Lliure, участие в групповом этапе принесет более €3 млн дохода, а также дополнительные премии, размер которых будет зависеть от результатов команды.

Интер Эскальдес сыграет шесть матчей в основном этапе Лиги конференций УЕФА – три дома и три на выезде – против шести разных соперников.

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