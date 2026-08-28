Андорра вперше в історії буде представлена на основній стадії єврокубків. Клуб Інтер Ескальдес увійшов в історію андоррського футболу, забезпечивши собі вихід до групового етапу Ліги конференцій УЄФА.

Він став першим клубом із Андорри, якому це вдалося.

Клуб із Андорри зіграє на основному етапі ЛК

Команда іспанського фахівця Феліпа Ортіса перемогла косовський клуб Дріта у серії пенальті 4:2. Перший матч у Пріштіні завершився з рахунком 2:2, а в матчі-відповіді була зафіксована нічия 0:0.

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Раніше представники Андорри ніколи не грали на стадії основного етапу Ліги чемпіонів, Ліги Європи чи Ліги конференцій.

Андорра залишалася однією з трьох країн УЄФА, які ще не мали представника на цій стадії єврокубків. Тепер двома країнами, які були представлені на основному етапі ЛЧ, ЛЄ чи ЛК залишилися Чорногорія та Сан-Марино.

Інтер Ескальдес розпочав кваліфікацію влітку з відбору Ліги чемпіонів, але вибув, поступившись гібралтарському Лінкольн Ред Імпс.

Потім команда продовжила свій європейський шлях у Лізі конференцій, впевнено перемігши естонську Флору (Таллінн) із загальним рахунком 6:0, після чого жереб звів Інтер з Дрітою.

Вихід у груповий етап також забезпечить клубу значний фінансовий приріст. Як пише андоррське видання La Veu Lliure, участь у груповому етапі принесе понад €3 млн доходу, а також додаткові премії, розмір яких залежатиме від результатів команди.

Інтер Ескальдес зіграє шість матчів в основному етапі Ліги конференцій УЄФА – три вдома та три на виїзді – проти шести різних суперників.

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