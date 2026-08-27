Жеребьевка Лиги чемпионов-2026/27: соперники Шахтера на основном этапе
В Монако в четверг, 27 августа, состоялась жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов 2026/27.
На этапе основного раунда сыграют 36 команд. Формат остается таким же, как и в предыдущем сезоне: вместо привычных групп – единая общая турнирная таблица. Каждого участника ждёт по восемь матчей.
В Лиге чемпионов выступит донецкий Шахтер. Горняки – единственные представители Украины в еврокубках в сезоне-2026/27.
Результаты жеребьевки Лиги чемпионов
В основном раунде ЛЧ состоится восемь туров. Матчи основного этапа начнутся 8–10 сентября 2026 года и завершатся 27 января 2027 года.
По итогам жеребьевки ЛЧ, соперниками Шахтера станут:
- Реал Мадрид (Испания);
- Интер (Италия);
- Спортинг (Португалия);
- ПСВ (Нидерланды);
- Фенербахче (Турция);
- РБ Лейпциг (Германия);
- АЕК Афины (Греция);
- Слован (Словакия).
Домашние матчи горняки будут проводить в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж. Там Шахтер примет Реал, Спортинг, Фенербахче и АЕК.
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Напрямую в 1/8 финала Лиги чемпионов выйдут восемь лучших команд основного этапа Лиги чемпионов.
Команды, занявшие места с 9 по 24, будут бороться за выход на эту стадию в плей-офф. При этом команды, не прошедшие плей-офф, не попадут в Лигу Европы.
Напомним, накануне определились все участники основного раунда Лиги чемпионов УЕФА.