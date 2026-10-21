Французский журнал France Football, являющийся организатором самой престижной индивидуальной награды для футболистов – Золотого мяча, – запустил голосование, чтобы определить лучшего обладателя этого трофея всех времен.

Соответствующее голосование запущено на официальном сайте.

Голосование за BOAT от France Football

В список номинантов вошли десять футболистов, выигравших две или более наград Золотой мяч. Эта номинация была учреждена в честь 70-летия вручения Золотого мяча.

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Победитель будет определен по итогам зрительского голосования, которое продлится семь дней.

Список претендентов:

  • Лионель Месси (Аргентина) — восьмикратный обладатель Золотого мяча (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023);
  • Криштиану Роналду (Португалия) — пятикратный обладатель Золотого мяча (2008, 2013, 2014, 2016, 2017);
  • Йохан Кройф (Нидерланды) — трехкратный обладатель Золотого мяча (1971, 1973, 1974);
  • Мишель Платини (Франция) — трехкратный обладатель Золотого мяча (1983, 1984, 1985);
  • Марко ван Бастен (Нидерланды) — трехкратный обладатель Золотого мяча (1988, 1989, 1992);
  • Альфредо Ди Стефано (Испания/Аргентина) — двукратный обладатель Золотого мяча (1957, 1959);
  • Франц Беккенбауэр (Германия) — двукратный обладатель Золотого мяча (1972, 1976);
  • Кевин Киган (Англия) — двукратный обладатель Золотого мяча (1978, 1979);
  • Карл-Хайнц Румменигге (Германия) — двукратный обладатель Золотого мяча (1980, 1981);
  • Роналдо (Бразилия) — двукратный обладатель Золотого мяча (1997, 2002).

Болельщикам предстоит не просто выбрать лучшего обладателя награды, а конкретный сезон, в котором футболист добился наибольшего успеха.

Стоимость голосования составляет €1. Все, кто примет участие в определении победителя, станут участниками розыгрыша двух билетов на церемонию вручения Золотого мяча 2026 года, которая состоится в следующий понедельник.

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