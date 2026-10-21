France Football предлагает выбрать лучшего обладателя Золотого мяча в истории
Французский журнал France Football, являющийся организатором самой престижной индивидуальной награды для футболистов – Золотого мяча, – запустил голосование, чтобы определить лучшего обладателя этого трофея всех времен.
Соответствующее голосование запущено на официальном сайте.
Голосование за BOAT от France Football
В список номинантов вошли десять футболистов, выигравших две или более наград Золотой мяч. Эта номинация была учреждена в честь 70-летия вручения Золотого мяча.
Победитель будет определен по итогам зрительского голосования, которое продлится семь дней.
Список претендентов:
- Лионель Месси (Аргентина) — восьмикратный обладатель Золотого мяча (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023);
- Криштиану Роналду (Португалия) — пятикратный обладатель Золотого мяча (2008, 2013, 2014, 2016, 2017);
- Йохан Кройф (Нидерланды) — трехкратный обладатель Золотого мяча (1971, 1973, 1974);
- Мишель Платини (Франция) — трехкратный обладатель Золотого мяча (1983, 1984, 1985);
- Марко ван Бастен (Нидерланды) — трехкратный обладатель Золотого мяча (1988, 1989, 1992);
- Альфредо Ди Стефано (Испания/Аргентина) — двукратный обладатель Золотого мяча (1957, 1959);
- Франц Беккенбауэр (Германия) — двукратный обладатель Золотого мяча (1972, 1976);
- Кевин Киган (Англия) — двукратный обладатель Золотого мяча (1978, 1979);
- Карл-Хайнц Румменигге (Германия) — двукратный обладатель Золотого мяча (1980, 1981);
- Роналдо (Бразилия) — двукратный обладатель Золотого мяча (1997, 2002).
Болельщикам предстоит не просто выбрать лучшего обладателя награды, а конкретный сезон, в котором футболист добился наибольшего успеха.
CRISTIANO RONALDO IS LEADING
You can still vote for your B.O.A.T. and try to win 2 tickets to the 2027 ceremony!
Choose your BALLON D’OR OF ALL TIME among the players who have won the award multiple times.
Take part now at https://t.co/JAdFdjETfA
#ballondor #boat
— Ballon d’Or (@ballondor) October 20, 2026
Стоимость голосования составляет €1. Все, кто примет участие в определении победителя, станут участниками розыгрыша двух билетов на церемонию вручения Золотого мяча 2026 года, которая состоится в следующий понедельник.