Журнал France Football объявил номинантов на Золотой мяч по итогам сезона-2025/26.

Церемония вручения награды в этом году пройдет не в Париже, а в Лондоне.

В список номинантов вошли три обладателя трофея – нападающий ПСЖ Усман Дембеле, испанец Родри и аргентинец Лионель Месси, который получал эту награду восемь раз.

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Список номинантов на Золотой мяч 2026

Защитники: Габриэл (Бразилия, Арсенал), Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ), Вильям Салиба (Франция, Арсенал), Маркиньос (Бразилия, ПСЖ), Вильян Пачо (Эквадор, ПСЖ), Пау Кубарси (Испания, Барселона), Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ), Дайо Упамекано (Франция, Бавария), Марк Кукурелья (Испания, Реал).

Полузащитники: Хвича Кварацхелия (Грузия, ПСЖ), Джуд Беллингем (Англия, Реал), Бруну Фернандеш (Португалия, Манчестер Юнайтед), Луис Диас (Колумбия, Бавария), Жоау Невеш (Португалия, ПСЖ), Ферран Торрес (Испания, ПСЖ), Деклан Райс (Англия, Арсенал), Майкл Олисе (Франция, Бавария), Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал), Ламин Ямаль (Испания, Барселона), Фабиан Руис (Испания, ПСЖ), Витинья (Португалия, ПСЖ), Родри (Испания, Барселона).

Нападающие: Усман Дембеле (Франция, ПСЖ), Эрлинг Холанн (Норвегия, Манчестер Сити), Лаутаро Мартинес (Аргентина, Интер), Лионель Месси (Аргентина, Интер Майами), Садио Мане (Сенегал, Аль-Наср), Хулиан Киньонес (Мексика, Аль-Кадисия), Харри Кейн (Англия, Бавария), Килиан Мбаппе (Франция, Реал).

В этом году в список главных претендентов не вошли вратари.

Одним из главных претендентов называют Гарри Кейна, который провёл результативный сезон в составе «Баварии». На его счету 61 гол в 51 матче.

Среди фаворитов также считается Килиан Мбаппе, ставший лучшим бомбардиром ЧМ-2026, а также капитан сборной Испании – Родри. Среди главных претендентов также Хвича Кварацхелия, выигравший с ПСЖ Лигу чемпионов сезона-2025/26.

Церемония вручения юбилейного 70-го Золотого мяча запланирована на 26 октября в Лондоне. Выбор британской столицы в качестве места проведения церемонии связан с чествованием памяти легендарного английского футболиста Стэна Мэтьюза, который в 1956 году стал первым обладателем Золотого мяча.

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