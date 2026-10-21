Французький журнал France Football, який є організатором найпрестижнішої індивідуальної нагороди футболістів Золотого м’яча, запустив голосування, щоб визначити найкращого володаря трофею усіх часів.

Відповідне голосування запустили на офіційному сайті.

Голосування за BOAT від France Football

До списку номінантів увійшли десять футболістів, які виграли дві чи більше нагород Золотий м’яч. Цю номінацію запровадили з нагоди 70-річчя вручення Золотого м’яча.

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Переможця оберуть за підсумком глядацького голосування, яке триватиме упродовж семи днів.

Список претендентів:

Ліонель Мессі (Аргентина) — восьмиразовий володар Золотого м’яча (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023);

Кріштіану Роналду (Португалія) — п’ятиразовий володар Золотого м’яча (2008, 2013, 2014, 2016, 2017);

Йоган Кройф (Нідерланди) — триразовий володар Золотого м’яча (1971, 1973, 1974);

Мішель Платіні (Франція) — триразовий володар Золотого м’яча (1983, 1984, 1985);

Марко ван Бастен (Нідерланди) — триразовий володар Золотого м’яча (1988, 1989, 1992);

Альфредо Ді Стефано (Іспанія/Аргентина) — дворазовий володар Золотого м’яча (1957, 1959);

Франц Бекенбауер (Німеччина) — дворазовий володар Золотого м’яча (1972, 1976);

Кевін Кіган (Англія) — дворазовий володар Золотого м’яча (1978, 1979);

Карл-Гайнц Румменігге (Німеччиина) — дворазовий володар Золотого м’яча (1980, 1981);

Роналдо (Бразилія) — дворазовий володар Золотого м’яча (1997, 2002).

Вболівальники мають не просто обрати найкращого переможця нагороди, а конкретний сезон, в якому футболіст досяг найбільшого успіху.

CRISTIANO RONALDO IS LEADING You can still vote for your B.O.A.T. and try to win 2 tickets to the 2027 ceremony! Choose your BALLON D’OR OF ALL TIME among the players who have won the award multiple times. Take part now at https://t.co/JAdFdjETfA #ballondor #boat — Ballon d’Or (@ballondor) October 20, 2026

Вартість голосування складає €1. Усі, хто візьме участь у визначенні переможця, візьмуть участь у розіграші двох квитків на церемонію вручення Золотого м’яча 2026 року, яка відбудеться наступного понеділка.

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