Шахтер минимально уступил Интеру в третьем туре Лиги чемпионов
Шахтер уступил итальянскому Интеру в матче третьего тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Матч Интер – Шахтер состоялся на стадионе Сан-Сиро в Милане и завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0.
Интер – Шахтер: как прошел матч
Начало матча прошло под контролем Интера. За первые 15 минут хозяева пять раз пробивали по воротам дончан, тогда как горняки ответили лишь одной попыткой.
На 19-й минуте нападающий Интера Анж-Йоан Бонни опасно пробил над перекладиной. Впоследствии у него снова был шанс открыть счет, но Шахтер спас Дмитрий Ризнык.
На 32-й минуте тренер горняков Арда Туран сделал вынужденную замену: травмированного Педриньо сменил Егор Назарина.
Первый тайм прошел без голов – 0:0. А уже в начале второго тайма между игроками вспыхнула стычка, по итогам которой Маркус Тюрам получил желтую карточку за неспортивное поведение.
На 68-й минуте защитник Интера Алессандро Бастони оставил гостей в меньшинстве из-за грубого фола против Олега Очеретько. Арбитр показал игроку нерадзурри вторую желтую карточку.
На 77-й минуте бывший игрок Шахтера Генрих Мхитарян навесил на Карлоса Аугусто, который ворвался в штрафную площадку и пробил мимо Ризника, открыв счет. Больше голов в матче команды не забивали.
Интер – Шахтер 1:0
- Гол: Аугусто, 77
Таким образом, Шахтер потерпел первое поражение в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. В первых двух турах горняки победили греческий АЕК и сыграли вничью с нидерландским ПСВ.
Поражение от Интера отбросило подопечных Арды Турана на 17-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. В следующем туре Лиги чемпионов Шахтер сыграет против лиссабонского Спортинга 3 ноября.