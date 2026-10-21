Шахтар поступився італійському Інтеру у матчі третього туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Матч Інтер – Шахтар відбувся на Сан-Сіро у Мілані та завершився мінімальною перемогою господарів з рахунком 1:0.

Інтер – Шахтар: як минув матч

Старт матчу пройшов під контролем Інтера. За перші 15 хвилин господарі п’ять разів пробивали у бік воріт донеччан, тоді як гірники відповіли лише однією спробою.

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На 19-й хвилині форвард Інтера Анж-Йоан Бонні небезпечно пробив над поперечиною. Згодом він знову мав шанс відкрити рахунок, але Шахтар урятував Дмитро Різник.

На 32-й хвилині тренер гірників Арда Туран зробив вимушену заміну: травмованого Педріньйо змінив Єгор Назарина.

Перший тайм минув без голів – 0:0. А вже на старті другого між гравцями спалахнула сутичка, за підсумками якої Маркус Тюрам отримав жовту картку за неспортивну поведінку.

На 68-й хвилині захисник Інтера Алессандро Бастоні залишив гостей у меншості через грубий фол проти Олега Очеретька. Арбітр показав гравцю нерадзуррі другу жовту картку.

На 77-й хвилині колишній гравець Шахтаря Генріх Мхітарян навісив на Карлоса Аугусто, який увірвався до штрафного майданчика та пробив повз Різника, відкривши рахунок. Більше голів у матчі команди не забивали.

Інтер – Шахтар 1:0

Гол: Аугусто, 77

Таким чином, Шахтар зазнав першої поразки у поточному розіграші Ліги чемпіонів. У перших двох турах гірники перемогли грецький АЕК та зіграли внічию з нідерландським ПСВ.

Поразка проти Інтера відкинула підопічних Арди Турана на 17-те місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів. У Лізі чемпіонів в наступному турі Шахтар зіграє проти лісабонського Спортинга 3 листопада.

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