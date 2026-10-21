Шахтар мінімально програв Інтеру в третьому турі Ліги чемпіонів
Шахтар поступився італійському Інтеру у матчі третього туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА.
Матч Інтер – Шахтар відбувся на Сан-Сіро у Мілані та завершився мінімальною перемогою господарів з рахунком 1:0.
Інтер – Шахтар: як минув матч
Старт матчу пройшов під контролем Інтера. За перші 15 хвилин господарі п’ять разів пробивали у бік воріт донеччан, тоді як гірники відповіли лише однією спробою.
На 19-й хвилині форвард Інтера Анж-Йоан Бонні небезпечно пробив над поперечиною. Згодом він знову мав шанс відкрити рахунок, але Шахтар урятував Дмитро Різник.
На 32-й хвилині тренер гірників Арда Туран зробив вимушену заміну: травмованого Педріньйо змінив Єгор Назарина.
Перший тайм минув без голів – 0:0. А вже на старті другого між гравцями спалахнула сутичка, за підсумками якої Маркус Тюрам отримав жовту картку за неспортивну поведінку.
На 68-й хвилині захисник Інтера Алессандро Бастоні залишив гостей у меншості через грубий фол проти Олега Очеретька. Арбітр показав гравцю нерадзуррі другу жовту картку.
На 77-й хвилині колишній гравець Шахтаря Генріх Мхітарян навісив на Карлоса Аугусто, який увірвався до штрафного майданчика та пробив повз Різника, відкривши рахунок. Більше голів у матчі команди не забивали.
Інтер – Шахтар 1:0
- Гол: Аугусто, 77
Таким чином, Шахтар зазнав першої поразки у поточному розіграші Ліги чемпіонів. У перших двох турах гірники перемогли грецький АЕК та зіграли внічию з нідерландським ПСВ.
Поразка проти Інтера відкинула підопічних Арди Турана на 17-те місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів. У Лізі чемпіонів в наступному турі Шахтар зіграє проти лісабонського Спортинга 3 листопада.