Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко присоединился к тренировочному процессу в нидерландском Аяксе.

Об этом клуб сообщил на своей странице в Instagram.

Зинченко тренируется в Аяксе

Украинец продолжает восстановление после травмы колена, полученной в феврале во время второго матча за амстердамский клуб. Поскольку контракт с Аяксом был рассчитан до конца предыдущего сезона, по его истечении Александр получил статус свободного агента.

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Несмотря на отсутствие действующего контракта, нидерландский клуб разрешил Зинченко проходить заключительный этап восстановления на своей базе, и он уже приступил к тренировкам в Аяксе.

– Александр Зинченко будет тренироваться в Аяксе в ближайшее время, завершая последний этап реабилитации. Рады тебя видеть, Александр!, – говорится в заявлении клуба.

Зинченко также прокомментировал возвращение к тренировкам, выразив благодарность клубу за поддержку и помощь в процессе реабилитации.

– Я хотел бы сказать огромное спасибо всем в Аяксе за то, что дали мне возможность завершить мою реабилитацию и вернуться на правильный путь. Я искренне благодарен всем в клубе за теплый прием и невероятную поддержку на протяжении всего этого пути. Это много значит для меня!, – отметил Александр.

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В то же время местное издание De Telegraaf сообщало, что пока стороны не обсуждали заключение нового контракта.

За Аякс в текущем сезоне выступает еще один футболист национальной сборной Украины – Виктор Цыганков, перешедший из испанской Жироны. За новую команду он забил один гол в шести матчах всех турниров.

Аякс после девяти туров занимает четвертое место в таблице чемпионата Нидерландов. В еврокубках команда выступает в основном раунде Лиги конференций.

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