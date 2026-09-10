Украинский вингер лондонского Тоттенхэма Михаил Мудрик получил травму голеностопа во время тренировки и не сможет помочь сборной Украины в ближайших матчах Лиги наций.

Об этом сообщает Football.London.

Мудрик получил травму

Таким образом, Мудрик пропустит матч четвёртого тура АПЛ против Эвертона, который состоится 12 сентября, и вернётся к тренировкам после международной паузы.

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По данным инсайдера Фабрицио Романо, срок восстановления Михаила может составить от шести до восьми недель.

В социальных сетях также было опубликовано фото, на котором Михаил запечатлён в специальной ортопедической обуви на одной ноге.

Mykhailo Mudryk has been injured in training and was spotted wearing protective boots in London. There is no official confirmation on the injury yet and when he will return. pic.twitter.com/OUa8dOBf0I — Speedline (@speedlne) September 9, 2026

Состав сборной Украины по футболу на матчи Лиги наций должен быть объявлен во время пресс-конференции в среду, 16 сентября.

Ранее помощник главного тренера сборной Украины Тарас Степаненко сообщал, что Мудрик может быть включен в расширенный состав сине-желтых, но окончательное решение будет принимать главный тренер.

Во время международной паузы в сентябре-октябре сборная Украины проведет два выездных и два номинально домашних матча против Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.

Первый матч подопечные Андреа Мальдеры проведут 25 сентября против Венгрии в 21:45 по киевскому времени.

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