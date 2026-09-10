Украинский вингер лондонского Тоттенхэма Михаил Мудрик получил травму голеностопа во время тренировки и не сможет помочь сборной Украины в ближайших матчах Лиги наций.

Об этом сообщает Football.London.

Мудрик получил травму

Таким образом, Мудрик пропустит матч четвёртого тура АПЛ против Эвертона, который состоится 12 сентября, и вернётся к тренировкам после международной паузы.

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По данным инсайдера Фабрицио Романо, срок восстановления Михаила может составить от шести до восьми недель.

В социальных сетях также было опубликовано фото, на котором Михаил запечатлён в специальной ортопедической обуви на одной ноге.

Состав сборной Украины по футболу на матчи Лиги наций должен быть объявлен во время пресс-конференции в среду, 16 сентября.

Ранее помощник главного тренера сборной Украины Тарас Степаненко сообщал, что Мудрик может быть включен в расширенный состав сине-желтых, но окончательное решение будет принимать главный тренер.

Во время международной паузы в сентябре-октябре сборная Украины проведет два выездных и два номинально домашних матча против Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.

Первый матч подопечные Андреа Мальдеры проведут 25 сентября против Венгрии в 21:45 по киевскому времени.

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