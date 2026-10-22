Півзахисник збірної України Олександр Зінченко приєднався до тренувального процесу в нідерландському Аяксі.

Про це клуб повідомив на сторінці в Instagram.

Зінченко тренується в Аяксі

Українець продовжує відновлення після травми коліна, отриманої в лютому під час другої гри за амстердамський клуб. Оскільки угода з Аяксом була розрахована до кінця попереднього сезону, після її завершення Олександр отримав статус вільного агента.

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Попри відсутність чинного контракту, нідердандський клуб дозволив Зінченку проводити фінальний етап відновлення на своїй базі, і він вже приступив до тренувань в Аяксі.

– Олександр Зінченко тренуватиметься в Аяксі найближчим часом, під час завершення останнього етапу реабілітації. Раді тебе бачити, Олександре!, – йдеться у заяві клубу.

Зінченко також прокоментував повернення до занять, висловивши вдячність клубу за підтримку та допомогу в процесі реабілітації.

– Я хотів би сказати величезне дякую усім в Аяксі за те, що дали мені можливість завершити мою реабілітацію і повернутися на правильний шлях. Я щиро вдячний всім у клубі за теплий прийом та неймовірну підтримку протягом усієї цієї подорожі. Це багато значить для мене!, – зазначив Олександр.

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Водночас тамтешнє видання De Telegraaf повідомляло, що поки сторони не обговорювали укладання нового контракту.

За Аякс з поточного сезону виступає ще один футболіст національної збірної України – Віктор Циганков, який перейшов з іспанської Жирони. За нову команду він забив один гол у шести матчах усіх турнірів.

Аякс після дев’яти турів посідає четверте місце в таблиці чемпіонату Нідерландів. У єврокубках команда виступає в основному раунді Ліги конференцій.

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