Трабзонспор заменил Малиновского в заявке на Лигу конференций: детали
- Руслана Малиновского исключили из заявки Трабзонспора на Лигу конференций.
- Украинец Арсений Батагов, который также восстанавливается после травмы, сохранил место в заявке Трабзонспора на Лигу конференций.
Украинского полузащитника турецкого Трабзонспора Руслана Малиновского исключили из заявки команды на Лигу конференций.
Об этом сообщил главный тренер команды Томас Райс, которого цитирует Gunebakis.com.
Малиновского исключили из заявки на ЛК
В конце сентября 2026 года Малиновскому прооперировали левое колено. Причиной стали длительный дискомфорт и отек костной ткани. Из-за длительной реабилитации дата его возвращения в игру пока неизвестна.
Наставник Трабзонспора перед матчем Лиги конференций против Хартс заявил, что заявку команды на турнир удалось изменить лишь на одну позицию.
– Мы исключили Мелиха Кабасакала вместо Руслана Малиновского. Сейчас мы не можем внести никаких других изменений. Но я доволен составом. Отсутствие одних игроков всегда является шансом для других, шансом для молодых игроков. Мы будем очень рады, если нам удастся привлечь в наши ряды молодых игроков, – сказал Райс.
Таким образом, вместо Руслана Малиновского как минимум до января в заявке на еврокубки будет выступать 30-летний опорник Мелих Кабаскала. В этом сезоне он провел девять матчей без результативных действий и получил одно удаление.
В то же время другой украинец Трабзонспора, Арсений Батагов, который сейчас лечит травму, сохранил своё место в составе на Лигу конференций.
В сезоне-2026/27 Малиновский выходил на поле в четырех матчах Трабзонспора, но результативными действиями не отличился. Последний раз он появлялся на поле в матче Лиги конференций против Ференцвароша, когда получил красную карточку.