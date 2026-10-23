Украинского полузащитника турецкого Трабзонспора Руслана Малиновского исключили из заявки команды на Лигу конференций.

Об этом сообщил главный тренер команды Томас Райс, которого цитирует Gunebakis.com.

Малиновского исключили из заявки на ЛК

В конце сентября 2026 года Малиновскому прооперировали левое колено. Причиной стали длительный дискомфорт и отек костной ткани. Из-за длительной реабилитации дата его возвращения в игру пока неизвестна.

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Наставник Трабзонспора перед матчем Лиги конференций против Хартс заявил, что заявку команды на турнир удалось изменить лишь на одну позицию.

– Мы исключили Мелиха Кабасакала вместо Руслана Малиновского. Сейчас мы не можем внести никаких других изменений. Но я доволен составом. Отсутствие одних игроков всегда является шансом для других, шансом для молодых игроков. Мы будем очень рады, если нам удастся привлечь в наши ряды молодых игроков, – сказал Райс.

Таким образом, вместо Руслана Малиновского как минимум до января в заявке на еврокубки будет выступать 30-летний опорник Мелих Кабаскала. В этом сезоне он провел девять матчей без результативных действий и получил одно удаление.

В то же время другой украинец Трабзонспора, Арсений Батагов, который сейчас лечит травму, сохранил своё место в составе на Лигу конференций.

В сезоне-2026/27 Малиновский выходил на поле в четырех матчах Трабзонспора, но результативными действиями не отличился. Последний раз он появлялся на поле в матче Лиги конференций против Ференцвароша, когда получил красную карточку.

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