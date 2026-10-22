Украинский вингер лондонского Тоттенхэма Михаил Мудрик продолжает восстанавливаться после травмы лодыжки, полученной в начале сентября.

Как пишет Football London, в клубе надеются, что украинец вернется к началу международной паузы на матчи сборных в ноябре.

Мудрик восстанавливается после травмы

Предположительно, Тоттенхэм ожидает, что Мудрик вернется после выездного матча «шпор» против Лидса, который состоится 7 ноября.

Сейчас смотрят

Перед матчем с Лидсом подопечные Роберто Де Дзерби также сыграют против Челси и Ньюкасл Юнайтед.

Из-за травмы Мудрик пропустил матч АПЛ против Ковентри, который состоялся 19 октября и завершился первой победой клуба в сезоне в АПЛ со счетом 3:1.

В клубе перед игрой подтвердили, что Михаил остается вне состава из-за травмы.

Напомним, что Мудрик получил травму на тренировке Тоттенхэма в первой половине сентября. Он дебютировал за шпор 5 сентября в матче против Ноттингема, выйдя на замену на 74-й минуте.

В ноябре сборная Украины проведет два матча в дивизионе В Лиги наций. Против Северной Ирландии подопечные Андреа Мальдеры сыграют 14 ноября, а Грузию примут в Словакии 17 ноября.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.