Тоттенхэм рассчитывает на возвращение Мудрика в ноябре: что известно
Украинский вингер лондонского Тоттенхэма Михаил Мудрик продолжает восстанавливаться после травмы лодыжки, полученной в начале сентября.
Как пишет Football London, в клубе надеются, что украинец вернется к началу международной паузы на матчи сборных в ноябре.
Мудрик восстанавливается после травмы
Предположительно, Тоттенхэм ожидает, что Мудрик вернется после выездного матча «шпор» против Лидса, который состоится 7 ноября.
Перед матчем с Лидсом подопечные Роберто Де Дзерби также сыграют против Челси и Ньюкасл Юнайтед.
Из-за травмы Мудрик пропустил матч АПЛ против Ковентри, который состоялся 19 октября и завершился первой победой клуба в сезоне в АПЛ со счетом 3:1.
В клубе перед игрой подтвердили, что Михаил остается вне состава из-за травмы.
Напомним, что Мудрик получил травму на тренировке Тоттенхэма в первой половине сентября. Он дебютировал за шпор 5 сентября в матче против Ноттингема, выйдя на замену на 74-й минуте.
В ноябре сборная Украины проведет два матча в дивизионе В Лиги наций. Против Северной Ирландии подопечные Андреа Мальдеры сыграют 14 ноября, а Грузию примут в Словакии 17 ноября.