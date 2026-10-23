Українського півзахисника турецького Трабзонспора Руслана Маліновського виключили із заявки команди на Лігу конференцій.

Про це повідомив головний тренер команди Томас Райс, якого цитує Gunebakis.com.

Маліновського виключили із заявки на ЛК

Наприкінці вересня 2026 року Маліновському прооперували ліве коліно. Причиною стали тривалий дискомфорт і набряк кісткової тканини. Через тривалу реабілітацію дата його повернення у гру поки невідома.

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Наставник Трабзонспора перед грою Ліги конференцій проти Хартс заявив, що заявку команди на турнір вдалося змінити лише на одну позицію.

– Ми включили Меліха Кабасакала замість Руслана Маліновського. Зараз ми не можемо внести жодних інших змін. Але я задоволений складом. Відсутність одних гравців завжди є шансом для інших, шансом для молодих гравців. Ми будемо дуже раді, якщо нам вдасться залучити до наших лав молодих гравців, – сказав Райс.

Отже, замість Руслана Маліновського щонайменше до січня у єврокубковій заявці виступатиме 30-річний опорник Меліх Кабаскала. Цього сезону він провів дев’ять матчів без результативних дій та отримав одне вилучення.

Водночас інший українець Трабзонспора, Арсеній Батагов, який зараз заліковує травму, зберіг своє місце у складі на Лігу конференцій.

У сезоні-2026/27 Маліновський виходив на поле в чотирьох матчах Трабзонспора, але результативними діями не відзначився. Востаннє він з’являвся на полі у матчі Ліги конференцій проти Ференцвароша, коли отримав червону картку.

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