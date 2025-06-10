Можно ли хранить бананы в холодильнике без ущерба для их вкуса

Бананы — один из самых популярных фруктов в мире, но их правильное хранение вызывает множество вопросов. Многие замечали, что эти тропические плоды ведут себя в холодильнике необычно — их кожура быстро темнеет, хотя мякоть может оставаться вполне съедобной.

Факты ICTV узнавали, можно ли хранить бананы в холодильнике, как делать это правильно и какие процессы происходят с фруктом при низких температурах.

Безопасно ли хранить бананы в холодильнике: что происходит при снижении температуры

Бананы относятся к климактерическим фруктам, которые продолжают созревать после сбора урожая. Этот процесс регулируется растительным гормоном — этиленом.

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При комнатной температуре бананы активно выделяют этилен, что приводит к быстрому созреванию, а затем и перезреванию плодов. Когда бананы попадают в холодильник, где температура обычно составляет +4…+8°C, в их клетках происходят важные изменения.

Почему нежелательно хранить бананы в холодильнике:

Замедление метаболизма — процессы созревания практически останавливаются

Повреждение клеточных мембран — особенно в кожуре, где содержатся полифенолы

Активация ферментов полифенолоксидазы — что приводит к окислению и потемнению

Интересно, что почернение кожуры в холодильнике — это не признак порчи, а естественная реакция на холод. Исследования показали, что при температуре +13°C и ниже в клетках кожуры начинается процесс, аналогичный тому, что происходит при нарезке яблок — окисление полифенолов.

Холодильник подойдет для хранения бананов в следующих случаях:

Если плоды уже достигли идеальной степени зрелости (равномерно жёлтый цвет с возможными небольшими коричневыми точками), холодильник поможет сохранить их в таком состоянии на 2-3 дня дольше.

При температуре воздуха выше +25°C бананы перезревают чрезвычайно быстро, и холодильник становится оптимальным решением.

Если вы купили много бананов, часть можно оставить при комнатной температуре, а уже созревшие экземпляры переместить в холодильник.

Как правильно хранить бананы в холодильнике, чтобы они не испортились

Чтобы минимизировать негативное воздействие холода:

Используйте бумажный пакет — он защитит бананы от резкого перепада температур и избыточной влажности.

Оберните плодоножку пищевой плёнкой или фольгой, это уменьшит выделение этилена.

Оптимально хранить бананы в зоне свежести холодильника или в самом теплом отделении (обычно это верхние полки дверцы).

Не храните рядом с другими фруктами — особенно с яблоками, грушами и авокадо, которые выделяют много этилена.

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