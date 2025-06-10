Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто написал Библию: ученые исследовали авторство с помощью ИИ
Срочно
Количество пострадавших в Киеве возросло до 32 человек, погибли трое спасателей
Биография
Генерал-лейтенант с отличием За отвагу: что известно о Василии Малюке
Инвалидность в результате войны: льготы, выплаты и пособие
Теперь не Шайло: дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта сменила имя
Марина Терюханова, редактор ленты
4 мин.

Можно ли хранить бананы в холодильнике без ущерба для их вкуса

можно ли хранить бананы в холодильнике
Фото: Pexels

Бананы — один из самых популярных фруктов в мире, но их правильное хранение вызывает множество вопросов. Многие замечали, что эти тропические плоды ведут себя в холодильнике необычно — их кожура быстро темнеет, хотя мякоть может оставаться вполне съедобной.  

Факты ICTV узнавали, можно ли хранить бананы в холодильнике, как делать это правильно и какие процессы происходят с фруктом при низких температурах. 

Безопасно ли хранить бананы в холодильнике: что происходит при снижении температуры 

Бананы относятся к климактерическим фруктам, которые продолжают созревать после сбора урожая. Этот процесс регулируется растительным гормоном — этиленом.  

Сейчас смотрят

При комнатной температуре бананы активно выделяют этилен, что приводит к быстрому созреванию, а затем и перезреванию плодов. Когда бананы попадают в холодильник, где температура обычно составляет +4…+8°C, в их клетках происходят важные изменения. 

Почему нежелательно хранить бананы в холодильнике: 

  • Замедление метаболизма — процессы созревания практически останавливаются 
  • Повреждение клеточных мембран — особенно в кожуре, где содержатся полифенолы 
  • Активация ферментов полифенолоксидазы — что приводит к окислению и потемнению 

Интересно, что почернение кожуры в холодильнике — это не признак порчи, а естественная реакция на холод. Исследования показали, что при температуре +13°C и ниже в клетках кожуры начинается процесс, аналогичный тому, что происходит при нарезке яблок — окисление полифенолов. 

Холодильник подойдет для хранения бананов в следующих случаях: 

  • Если плоды уже достигли идеальной степени зрелости (равномерно жёлтый цвет с возможными небольшими коричневыми точками), холодильник поможет сохранить их в таком состоянии на 2-3 дня дольше. 
  • При температуре воздуха выше +25°C бананы перезревают чрезвычайно быстро, и холодильник становится оптимальным решением. 
  • Если вы купили много бананов, часть можно оставить при комнатной температуре, а уже созревшие экземпляры переместить в холодильник. 

Как правильно хранить бананы в холодильнике, чтобы они не испортились

Чтобы минимизировать негативное воздействие холода: 

  • Используйте бумажный пакет — он защитит бананы от резкого перепада температур и избыточной влажности. 
  • Оберните плодоножку пищевой плёнкой или фольгой, это уменьшит выделение этилена. 
  • Оптимально хранить бананы в зоне свежести холодильника или в самом теплом отделении (обычно это верхние полки дверцы). 
  • Не храните рядом с другими фруктами — особенно с яблоками, грушами и авокадо, которые выделяют много этилена. 

Читайте также
Большое количество бананов и брокколи эффективно снижает давление ‒ исследование
два продукти для зниження тиску

Связанные темы:

СоветыФрукты
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь